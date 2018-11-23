ФФУ пожизненно дисквалифицировала футболиста за матчи в так называемой "ДНР"

Бывшему форварду "Каховки" Сергею Козаченко пожизненно запретили играть в футбол в Украине.

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Соответствующее решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины, информирует "Мост".

Сергея Козаченко отстранили от футбола из-за того, что в 2016-2017 годах он играл за "Оплот Донбасса", который выступал в чемпионатах Ростовской области и так называемой "ДНР".

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Фото: most.ks.ua

Напомним, что шестеро игроков из системы "Олимпика" дисквалифицированы пожизненно от футбола.