ФФУ пожизненно дисквалифицировала футболиста за матчи в так называемой "ДНР"
Бывшему форварду "Каховки" Сергею Козаченко пожизненно запретили играть в футбол в Украине.
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Соответствующее решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины, информирует "Мост".
Сергея Козаченко отстранили от футбола из-за того, что в 2016-2017 годах он играл за "Оплот Донбасса", который выступал в чемпионатах Ростовской области и так называемой "ДНР".
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Фото: most.ks.ua
Напомним, что шестеро игроков из системы "Олимпика" дисквалифицированы пожизненно от футбола.
Источник: 24 Канал
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