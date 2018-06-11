ФФУ расследует участие украинских футболистов в сепаратистском "Кубке мира"

Федерация футбола Украины начала расследование в отношении футболистов, которые принимали участие в так называемом "Кубке мира" под эгидой ConIFA (Конфедерация независимых футбольных ассоциаций). На этих игроков ожидает дисквалификация.

Напомним, речь идет о так называемом "Кубке мира", участие в котором принимают представители непризнанных республик. Из Украины в этом турнире приняло участие сразу три команды. Кроме представителей российских оккупантов "ДНР" и "ЛНР", среди участников была команда "Kárpátaljai" ("Закарпаття"), которая представляла венгров Закарпатья.

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После этого действиями этих футболистов заинтересовались в ФФУ. И их участие в этом турнире будет рассмотрено дисциплинарными органами Федерации футбола Украины.

"По итогам такого разбирательства против этих футболистов будут применены санкции, в частности – дисквалификация, после которой игроки не смогут заявляться к участию ни в любительских, ни в профессиональных турнирах, что проходят на территории Украины под эгидой ФФУ", – говорится в заявлении на сайте ФФУ.

Кроме того, в Федерации призвали правоохранительные органы Украины "обратить внимание на факт участия указанных игроков в соревнованиях, организованных ConIFA, и проверить их действия на предмет пропаганды сепаратизма и посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".