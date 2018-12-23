ФФУ выпустила мега-крутой календарь с футболистами сборной Украины: фото

Федерация футбола Украины выпустила календарь на 2019 год с игроками сборной Украины.

На страницы календаря попали Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Александр Караваев, Ярослав Ракицкий, Сергей Сидорчук, Руслан Малиновский, Роман Яремчук, Тарас Степаненко, Евгений Коноплянка, Андрей Ярмоленко, Марлос и Александр Зинченко.

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ФФУ выпустила календарь с игроками сборной Украины

Все футболисты были игроками основной обоймы национальной сборной в 2018 году.

Стоит отметить, что стоимость такого календаря – 100 гривен.

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