ФФУ выпустила мега-крутой календарь с футболистами сборной Украины: фото
Федерация футбола Украины выпустила календарь на 2019 год с игроками сборной Украины.
На страницы календаря попали Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Александр Караваев, Ярослав Ракицкий, Сергей Сидорчук, Руслан Малиновский, Роман Яремчук, Тарас Степаненко, Евгений Коноплянка, Андрей Ярмоленко, Марлос и Александр Зинченко.
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ФФУ выпустила календарь с игроками сборной Украины
Все футболисты были игроками основной обоймы национальной сборной в 2018 году.
Стоит отметить, что стоимость такого календаря – 100 гривен.
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Источник: 24 Канал
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