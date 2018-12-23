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      ФФУ выпустила мега-крутой календарь с футболистами сборной Украины: фото

      14 Читати новину українською
      Сборная Украины по футболу
      Сборная Украины по футболу

      Федерация футбола Украины выпустила календарь на 2019 год с игроками сборной Украины.

      На страницы календаря попали Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Александр Караваев, Ярослав Ракицкий, Сергей Сидорчук, Руслан Малиновский, Роман Яремчук, Тарас Степаненко, Евгений Коноплянка, Андрей Ярмоленко, Марлос и Александр Зинченко.

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      Календар збірної України з футболу
      ФФУ выпустила календарь с игроками сборной Украины

      Все футболисты были игроками основной обоймы национальной сборной в 2018 году.

      Стоит отметить, что стоимость такого календаря – 100 гривен.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Футбол Сборная Украины по футболу Спорт
      Источник: 24 Канал
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