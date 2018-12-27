ФФУ жестко наказала "Волынь" за долги

Федерация футбола Украины решила снять шесть очков с луцкой "Волыни", который выступает в Первой лиге.

Поводом стало письмо, полученное от ФИФА, в котором сообщается о долгах по трансферу перед сербским "Вадом" за центрбэка Ивана Рогача, пишет Sport Arena.

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Рогач выступал за "Волынь" с 2014 по 2015 год. В феврале он покинул "крестоносцев", перейдя на правах свободного агента в "Войводину". Сейчас защитник является игроком сербской "Инджии".

Отметим, что на зимний перерыв "Волынь" пошла на 5-м месте в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 30 очков. После снятия шести очков лучане переместятся на 6-ю строчку.

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