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      ФГВФЛ и Бахматюк возобновили переговоры о реструктуризации долга

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      VAB Банк

      30 января в Фонд гарантирования вкладов физических лиц поступило повторное обращение от Олега Бахматюка с предложением возобновить переговоры по урегулированию задолженности по кредитным портфелям VAB Банка и банка "Финансовая инициатива" перед фондом и НБУ.

      Таким образом, ФГВФЛ сейчас изучает это предложение. Об этом "Українським Новинам" сообщила пресс-служба фонда.

      Отмечается, что в последние годы Олег Бахматюк неоднократно обращался в фонд с предложениями о добровольном урегулировании задолженности перед фондом и НБУ, в частности в октябре 2019 поступило предложение о погашении 8 млрд гривен в течение 7 лет в пользу фонда и НБУ.

      Окончательного решения о приемлемости или неприемлемости этого предложения фондом не принималось, поскольку это требует глубокого анализа альтернативных сценариев погашения задолженности и возможных денежных потоков, а также определения механизмов для осуществления погашения, – сообщили в фонде.

      30 января 2020 в фонд поступило повторное обращение от Олега Бахматюка с предложением возобновить переговоры по урегулированию задолженности по кредитным портфелям VAB Банка и банка "Финансовая инициатива", а также перед фондом и НБУ.


      В письме отмечается, что сейчас проводится анализ финансовых возможностей группы компаний "Укрлендфарминг ПЛС" осуществить погашение задолженности в сжатые сроки после чего будет предоставлено предложение по конкретным суммам и срокам.


      Для принятия фондом решения по этому предложению обязательными этапами остается оценка альтернативных сценариев и способности погашения предложенных сумм и сроков.


      Фонд подчеркивает, что в вопросах взыскания ущерба со связанных с банками лиц, главной целью является получение максимальной денежного потока для возврата средств кредиторам банков и государству.

       

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      Теги: Укрлендфарминг НБУ Олег Бахматюк
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