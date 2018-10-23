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      Злой Одессит

      Россия идет к фиаско по стопам сестры-близняшки

      2188
      Почему биткоин погубит Венесуэлу и, возможно, Россию
      Почему биткоин погубит Венесуэлу и, возможно, Россию / ichef.bbci.co.uk

      Я неоднократно сравнивал Россию с Венесуэлой. Две страны очень похожи между собой.

      Обе напрямую зависят от добычи энергоресурсов, и обе у своего руля терпят бездарного узурпатора власти. Кроме того, обе находятся в немилости цивилизованного мира, вольготно разместившись в пуле стран-изгоев. Разница лишь в том, что у России, по сравнению с Венесуэлой, куда более массивная политическая система, финансовый потенциал, охватывающий 1/9 суши с бесконечными ресурсами, и вторая армия в мире.

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      В остальном же, как две сестры-близняшки. И подтверждением тому стала не только общая борьба с господством доллара, но и намерение перейти на расчет в криптовалюте, в частности, речь идет о создании крипторубля по аналогии с венесуэльским "эль Петро".

      Что же, если говорить о криптовалютах, то самая популярная и известная на сегодня – биткоин –​ терпит фиаско. Ее капитализация в 2018 году уже потеряла более 50%, и вероятнее всего продолжит пике. Однако разве же за стабильной национальной криптовалютой погнались российские деловары? Отнюдь.

      Равно как и Венесуэла, Россия ищет пути обхода санкций, и криптовалюта в данном случае может стать тем спасательным кругом, который позволит осуществлять транзакции без последствий. Кроме того, криптовалюта позволит увести значительную часть экономики в тень, в которой и так находится колоссальный массив российской финансовой системы.

      Вот только дилемма "эль Петро", так расхваливаемого российскими СМИ и политиками, заключается в том, что при своей максимальной капитализации чуть менее 6 миллиардов долларов, задолженность государственной нефтяной компании PDVSA, которая является по сути поручителем валюты, превышает 45 миллиардов долларов.

      То есть, реальный долг компании, привлекающей через криптовалюту инвестиции в страну, почти в 8 раз больше капитализации самой криптовалюты.

      Не трудно догадаться, что такой финансовый финт лишь загоняет Венесуэлу в еще больший экономический водоворот. И если Россия пойдет по ее стопам, привязывая свой крипторубль к газу или нефти, ставя поручителями "Газпром" и "Роснефть", имеющих долгов больше, чем стоимость самих компаний, мы только лишний раз убедимся в идентичности пути двух стран. Пути в светлое "никуда".

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости России Новости политики Публикации Биткойн Венесуэла
      Источник: Злой Одессит
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