FIFA 19: EA Sports представила новый промо-ролик игры, в котором снялся Зинченко

Студии Electronic Arts опубликовала видеоролик, в котором намекнула, что в игре FIFA 19 геймеров ждут изменения в рейтингах футболистов. Отметим, что релиз игры состоится уже 28 сентября и фанатов ждет много нововведений.

Видео опубликовали на официальной странице EA Sports в You-Tube.

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Уже совсем скоро любители футбола смогут сыграть за желаемую команду и игрока в новой версии симулятора FIFA 19. В новом видео от EA Sports футболисты со всего мира не очень довольны своим рейтингом, который у них сейчас. Каждый игрок требует, чтобы в следующей FIFA он был намного выше, по сравнению с прошлым годом.

Промо-ролик FIFA 19 – смотрите видео

Например, новичок туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду вовсе требует, чтобы его рейтинг был 100, а футболист английского "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне даже выступил с обращением перед журналистами. Кстати, в ролике появился и футболист сборной Украины Александр Зинченко. Игрок осваивается в чемпионате Англии, и попросил себе рейтинг 89, но парикмахер неправильно понял украинца и выбрил эту цифру ему на затылке.

Кроме того, в FIFA 19 должен появиться новый режим – "Футбольний матч на выживание".

Режим выживания в предстоящей FIFA 19 – бессердечная ловушка и жестокая шутка. Каждый раз, когда команда забивает гол, из нее исчезает один участник – система буквально наказывает геймеров за то, что они хорошо играют в футбол. Чтобы одержать победу, необходимо отправить в ворота противников пять мячей. Также EA Sports есть еще несколько интересных нововведений, таких как удаление рефери с поля.

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Релиз игры состоится уже 28 сентября на Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4 и Xbox One.

Трейлер игры FIFA 19 – смотрите видео

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