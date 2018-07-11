FIFA – жертва інформаційного тиску чи співучасник, або Подвійні стандарти стосовно України

Слова "Слава Україні", як і "God bless America" чи "Vive la France", не мають викликати ажіотажу, хіба що повагу до держави, до народу, до історії, до сьогодення.

Якщо ж ці слова під час змагань вимовлені спортсменами, ще й не під час матчу, поза ігровим простром, вони навряд чи мали би цікавити їх організаторів.

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А ось реакція на них у вигляді покарання хорватських гравця та тренера говорить виключно про подвійні стандарти стосовно України.

Вдячна за позицію та пропозицію президента Федерації футболу України Андрія Павелко щодо готовності включитися в боротьбу за честь країни і за права хорватських спортсменів.

Ми вже звикли до постійних викликів інформаційної війни з боку Росії. Але в цьому випадку виникає питання – FIFA тут – жертва інформаційного тиску чи співучасник? Відповідати на нього доведеться світові – чи в правовій, чи в геополітичній площині, куди пропонує прямувати Росія.

Потакання агресору, підтримка злочинця, що руйнує усталені правила світу, що претендує на своє тлумачення історії інших, знищить глобально і право, і права.

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