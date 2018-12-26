ФИФА может наказать Россию за участие клубов в турнире в оккупированном Крыму

Российский футбольный союз может ожидать наказания со стороны ФИФА. Все из-за участия двух российских клубов в турнире, который проводился в оккупированном Крыму.

В 2017 году саратовский "Сокол" и махачкалинский "Анжи-2" приняли участие в так называемом зимнем кубке Крыма по футболу. Все матчи проходили на территории оккупированного полуострова.

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По данным телеграмм-канала "Мутко против", в РФС подтвердили получение официального сообщения о расследовании этой ситуации.

"В международной федерации футбола уверены, что участие двух российских клубов в крымском турнире было согласовано футбольным союзом. И если ФИФА сможет это доказать, то РФС ждут санкции и очень серьезные", – говорится в сообщении "Мутко против".