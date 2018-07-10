FIFA напомнили, как "Слава Украине" говорят мировые политики

В социальной сети Facebook в один видеоролик собрали заявления мировых лидеров и дипломатических ведомств, где использовано приветствие "Слава Украине", после наказания FIFA хорватских футболистов Домагоя Виды и Огнена Вукоевича.

Видео появилось на странице эксперта по вопросам информационных технологий и управляющего партнера коммуникационной компании PlusOne Максима Саваневского.

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В видеоролике собраны выступления премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который в своей речи говорит "Слава Украине". Также этой фразой приветствовали Украину и экс-госсекретарь США Джон Керри, и президент Литвы Даля Грибаускайте.



Также приветствие "Слава Украине" использовали министерства иностранных дел Германии, Эстонии, посольство США в Украине, а также президент Украины Петр Порошенко, в частности, во время выступления в американском Конгрессе.



Смотрите видео: Слава Украине!

Напомним, экс-игроки "Динамо" Огнен Вукоевич (входил в тренерский штаб сборной Хорватии) и Домагой Вида (сейчас играет за сборную Хорватии) после матча 1/4 финала Чемпионата мира-2018 против России выложили в Instagram видео, на котором звучат возгласы " Слава Украине!" и "Это победа "Динамо" и Украины".



После этого, член тренерского штаба сборной Хорватии Огнен Вукоевич был освобожден от должности и отчислен из делегации в России. Кроме того, за "неспортивное поведение" дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовали экс-футболиста киевского "Динамо" на 15 тысяч швейцарских франков (это примерно 15 тысяч долларов США).