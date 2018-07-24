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ФИФА назвала претендентов на звание лучшего игрока года: есть сенсация

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Рафаэль Варан выиграл в этом сезоне лигу Чемпионов и Чемпионат мира
Рафаэль Варан выиграл в этом сезоне лигу Чемпионов и Чемпионат мира

ФИФА опубликовала имена десяти игроков, претендующих на звание лучшего по итогам сезона 2017-2018. Без сенсации не обошлось.

Так, на этот раз вне топ-10 остался форвард сборной Бразилии и французского ПСЖ Неймар, который в прошлом году занял третье место.

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Зато среди претендентов есть единственный игрок, который в прошлом сезоне выиграл и Лигу Чемпионов, и Чемпионат мира. Речь идет о защитнике "Реала" и сборной Франции Рафаэле Варане.

В целом список претендентов выглядит следующим образом:

Эден Азар (Челси, сборная Бельгии)

Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити, сборная Бельгии)

Рафаэль Варан (Реал, сборная Франции)

Антуан Гризманн (Атлетико, сборная Франции)

Гарри Кейн (Тоттенхэм, сборная Англии)

Килиан Мбаппе (ПСЖ, сборная Франции)

Лионель Месси (Барселона, сборная Аргентины)

Лука Модрич (Реал, сборная Хорватии)

Криштиану Роналду (Реал, сборная Португалии)

Мохамед Салах (Ливерпуль, сборная Египта)

Стоит заметить, что во внимание берутся результаты с 3 июля 2017 года до 15 июля 2018 года.

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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