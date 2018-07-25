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ФИФА определило самый красивый гол ЧМ-2018: видео

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Гол Бенжамана Павара признан самым красивым на ЧМ-2018
Гол Бенжамана Павара признан самым красивым на ЧМ-2018

На сайте ФИФА завершилось голосование за самый красивый гол чемпионата мира-2018 по футболу.

Лучший гол чемпионата мира-2018 забил Бенжамен Павар. В 1/8 финала турнира он роскошно из-за пределов штрафной площадки поразил дальний угол ворот Аргентины, сравняв счет в матче. Этот эффектный гол помог Франции победить соперника со счетом 4:3 и продолжить поход за титулом.

Мяч скакал по газону. Не было времени думать, я постарался положить корпус так, чтобы мяч не пошел выше ворот. Постарался вернуть его в том же направлении, откуда он прилетел. Так мне всегда объясняли нападающие. Все это я сделал автоматически и, когда увидел, что он залетел в ворота... Я был безумно счастлив,
– цитирует Павара официальный сайт ФИФА.

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Второе место занял колумбиец Кинтеро, который забил ударом низом со штрафного в матче группового этапа против Японии, а третьим стал дальний удар капитана сборной Хорватии Луки Модрича в ворота Аргентины, также на групповом этапе.

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта
Источник: 24 Канал
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