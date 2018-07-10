ФИФА решило повторно рассмотреть инцидент с Видой за возглас "Слава Украине!"

После того, как было опубликовано еще одно видео с защитником сборной Хорватии Домагоем Видой, где он снова здоровается приветствием "Слава Украине!", ФИФА решило еще раз рассмотреть дело против него.

Напомним, после победы сборной Хорватии над сборной России в четвертьфинале Чемпионате мира 2018, бывшие игроки киевского "Динамо" Домагой Вида и Огнен Вукоевич записали видеообращение, в котором заявили, что это "победа для "Динамо" и Украины", а также использовали приветствие "Слава Украине!". После этого ФИФА вынесло предупреждение Виде, а Вукоевича исключили из тренерского штаба сборной Хорватии. Впоследствии же ФИФА все таки оштрафовало Вукоевича "за неспортивное поведение".

Читайте также: Как и почему Украина стала причиной скандала на Чемпионате мира по футболу в России

Уже после этого было опубликовано еще одно видео с Домагоем Видой, где он снова передает привет Киеву (игрок провел 5 лет в киевском "Динамо") и использует лозунг "Слава Украине!". Теперь ФИФА вновь рассмотрит инцидент с Видой. На этот раз ему может грозить штраф, а также дисквалификация на два матча.