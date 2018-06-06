ФИФА запретила ряду российских артистов выступать на концертах в рамках ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила участвовать в концертной программе в фан-зонах Чемпионата мира по футболу всем российским артистам, которые выступали в аннексированном Крыму и на оккупированном Донбассе.

Об этом сообщает Telegram-канал MASH со ссылкой на письмо от ФИФА, который получила российская музыкант Юлия Чичерина. К слову, артистка неоднократно выступала на оккупированном Донбассе и является ярой фанаткой пророссийских боевиков.

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Чичерина получила письмо о запрете выступлений во время ЧМ-2018

В то же время Telegram-канал "Спорт и сплетни" сообщил, что этот запрет касается всех артистов, которые "засветились" в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины.