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ФИФА запретила ряду российских артистов выступать на концертах в рамках ЧМ-2018

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ФИФА запретила ряду российских артистов выступать на концертах в рамках ЧМ-2018
ФИФА запретила ряду российских артистов выступать на концертах в рамках ЧМ-2018 / Фото из открытых источников

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила участвовать в концертной программе в фан-зонах Чемпионата мира по футболу всем российским артистам, которые выступали в аннексированном Крыму и на оккупированном Донбассе.

Об этом сообщает Telegram-канал MASH со ссылкой на письмо от ФИФА, который получила российская музыкант Юлия Чичерина. К слову, артистка неоднократно выступала на оккупированном Донбассе и является ярой фанаткой пророссийских боевиков.

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ФІФА ЧС-2018 Росія артисти заборона музика концерти Чичеріна

Чичерина получила письмо о запрете выступлений во время ЧМ-2018

В то же время Telegram-канал "Спорт и сплетни" сообщил, что этот запрет касается всех артистов, которые "засветились" в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины.

ФІФА ЧС-2018 Чичеріна концерти Росія
Запрет на выступления во время ЧМ-2018 в России

Теги: Новости России Война на Донбассе Чемпионат мира по футболу - 2018 Аннексия Крыма Музыка ФИФА
Источник: 24 Канал
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