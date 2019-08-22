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      Фигурант дела об убийстве Гандзюк уже второй раз не явился в суд

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      Игорь Павловский
      Игорь Павловский / ukr.segodnya.ua

      В Приморском районном суде Одессы перенесли судебное заседание по делу об убийстве Екатерины Гандзюк. А все потому, что не явился Игорь Павловский – фигурант дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, которая умерла 4 ноября. Напомним, что это уже во второй раз обвиняемый саботирует заседание. Первое состоялось и сразу закончилось 16 августа.

      На судебное заседание не явился и адвокат Павловского. Причина до сих пор не известна.

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      Кто такой Игорь Павловский

      Это бывший помощник народного депутата Николая Паламарчука. Активисты называют Павловского причастным к убийству херсонской активистки и сотрудницы Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк. По версии следствия, его обвиняют в сокрытии тяжкого или особо тяжкого преступления. Хотя ранее его подозревали в соучастии в убийстве активистки. Из СИЗО, где он находился некоторое время, его выпустили из-за "ужасного состояния здоровья".

      Ігор Павловський
      Игорь Павловский – фигурант дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк

      Однако прокуратура заключила с ним соглашение и изменила обвинение. Это произошло без согласия родных Екатерины. Более того, отец активистки Екатерины Гандзюк считает, что дело намеренно затягивают, чтобы потом просто закрыть его. Следующее заседание должно состояться 3 октября.

      Все идет до того времени, пока это все не надоест. Уже перестают приходить журналисты и активисты. А в конце концов происходит тайное заседание, где все решится,
      – возмутился отец погибшей Виктор Гандзюк.

      Ответ адвокатки и отца относительно саботажа дела – смотрите видео

      Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк

      • 31 июля 2018 года общественную активистку и советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк облили серной кислотой во дворе собственного дома. Женщина получила 30% ожогов тела, ее прооперировали. Врачи боролись за жизнь активистки, однако впоследствии – 4 ноября – от полученных ожогов она умерла в больнице.

      • Друзья и родные активистки все это время устраивают акции "Кто заказал Катю Гандзюк?" и требуют вынести справедливые приговоры убийцам женщины. Они даже составили хронику событий дела об убийстве Екатерины.

      Хроника событий дела об убийстве Екатерины Гандзюк

       Сейчас дело расследует СБУ под процессуальным руководством ГПУ. Нескольких фигурантов задержали. Но родные Екатерины говорят, что это исполнители, тогда как заказчики нападения вполне могут избежать наказания. Официальная версия следствия: глава Херсонского облсовета Владислав Мангер вместе с криминальным авторитетом Алексеем Левиным заказали нападение на Екатерину Гандзюк, которое и повлекло ее смерть.

      • Вместе с тем, адвокаты считают причастными к убийству Кати: главу Херсонского облсовета Владислава Мангера и Игоря Павловского.

      Смотрите видео 24 канала о нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк:

       

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      Теги: Новости Украины Судьи Журналисты Дело Екатерины Гандзюк Активисты Новости Одессы Убийство СМИ СІЗО СБУ Владислав Мангер
      Источник: 24 канал
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