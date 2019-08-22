Фигурант дела об убийстве Гандзюк уже второй раз не явился в суд

В Приморском районном суде Одессы перенесли судебное заседание по делу об убийстве Екатерины Гандзюк. А все потому, что не явился Игорь Павловский – фигурант дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, которая умерла 4 ноября. Напомним, что это уже во второй раз обвиняемый саботирует заседание. Первое состоялось и сразу закончилось 16 августа.

На судебное заседание не явился и адвокат Павловского. Причина до сих пор не известна.

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Кто такой Игорь Павловский

Это бывший помощник народного депутата Николая Паламарчука. Активисты называют Павловского причастным к убийству херсонской активистки и сотрудницы Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк. По версии следствия, его обвиняют в сокрытии тяжкого или особо тяжкого преступления. Хотя ранее его подозревали в соучастии в убийстве активистки. Из СИЗО, где он находился некоторое время, его выпустили из-за "ужасного состояния здоровья".



Игорь Павловский – фигурант дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк

Однако прокуратура заключила с ним соглашение и изменила обвинение. Это произошло без согласия родных Екатерины. Более того, отец активистки Екатерины Гандзюк считает, что дело намеренно затягивают, чтобы потом просто закрыть его. Следующее заседание должно состояться 3 октября.

Все идет до того времени, пока это все не надоест. Уже перестают приходить журналисты и активисты. А в конце концов происходит тайное заседание, где все решится,

– возмутился отец погибшей Виктор Гандзюк.

Ответ адвокатки и отца относительно саботажа дела – смотрите видео

Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк

• 31 июля 2018 года общественную активистку и советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк облили серной кислотой во дворе собственного дома. Женщина получила 30% ожогов тела, ее прооперировали. Врачи боролись за жизнь активистки, однако впоследствии – 4 ноября – от полученных ожогов она умерла в больнице.

• Друзья и родные активистки все это время устраивают акции "Кто заказал Катю Гандзюк?" и требуют вынести справедливые приговоры убийцам женщины. Они даже составили хронику событий дела об убийстве Екатерины.

Хроника событий дела об убийстве Екатерины Гандзюк

• Сейчас дело расследует СБУ под процессуальным руководством ГПУ. Нескольких фигурантов задержали. Но родные Екатерины говорят, что это исполнители, тогда как заказчики нападения вполне могут избежать наказания. Официальная версия следствия: глава Херсонского облсовета Владислав Мангер вместе с криминальным авторитетом Алексеем Левиным заказали нападение на Екатерину Гандзюк, которое и повлекло ее смерть.



• Вместе с тем, адвокаты считают причастными к убийству Кати: главу Херсонского облсовета Владислава Мангера и Игоря Павловского.

Смотрите видео 24 канала о нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк: