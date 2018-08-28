Фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" упрячут из Симферополя в Ростов-на-Дону, – адвокат

Фигурантов симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Узеира и Теймура Абдуллаева, Айдера Салединова, Рустема Исмаилова и Эмиля Джемаденова в ближайшее время перевезут в СИЗО российского Ростов-на-Дону.

Об этом рассказал адвокат Эмиль Курбединов, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Читайте также: Новый иск Украины против России зарегистрирован в Европейском суде

По словам Курбединова, обвиняемые и их адвокаты окончательно ознакомились с материалами уголовного дела. Вскоре его передадут в Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону для рассмотрения по существу.

Симферопольские ребята готовятся на этап в Ростов, где начнется процесс по их делу. Ознакомление с материалами дела закончено. У обвинения все та же схема: те же эксперты, тайная съемка и засекреченные свидетели,

– сказал Курбединов.

Напомним, 10 августа подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма продлил арест фигурантам симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Теймуру Абдулаєву, Эмилю Джемаденову, Рустема Исмаилову, Узеира Абдулаєву на два месяца. Накануне суд Крыма оставил под арестом еще одного фигуранта этого "дела" – Айдера Салединова.

Что такое "дело Хизб ут-Тахрир"?

2 октября 2016 года в Крыму были проведены обыски у пяти мусульманских семей. В результате обысков задержаны пятеро крымских татар, которых обвиняют в участии в запрещенной в России и аннексированном ею Крыму организации "Хизб ут-Тахрир": Рустема Исмаилова, Узеира Абдуллаева, Теймура Абдуллаева, Эмиля Джемаденова, Айдера Салединова.



Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России и в оккупированном ею в 2014 году Крыму. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список объединений, названных "террористическими".



Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокаты отмечают, что преследуемые в этом деле российскими правоохранительными органами – в основном крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам. Международное право запрещает вводить на оккупированной территории законодательство государства, которое ее оккупирует.