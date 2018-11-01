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      Фигурное катание или лыжные гонки: за какими турнирами стоит следовать в ноябре

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      Лыжные гонки
      Лыжные гонки

      Послеолимпийский сезон, как правило, менее интересен, чем предыдущие. Но в ноябре 2018 года будет за чем наблюдать как в фигурном катании, так и лыжных гонках или снукере. А также в керлинге.

      Фигурное катание

      В ноябре состоятся сразу четыре этапа серии Гран-при, по итогам которых будет сформирован состав участников на Финал Гран-при.

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      Украинские танцоры на льду Александра Назарова и Максим Никитин выступят в начале ноября на этапе Гран-при в Японии – NHK Trophy. В прошлом году на аналогичном этапе Гран-при они стали шестыми. Там же, в Японии, зрители смогут увидеть и представителя Украины в мужском одиночном катании – 20-летнего Ярослава Паниотова.

      Лыжные гонки

      Взгляды представителей лыжных видов спорта в будущем сезоне направлены на чемпионат мира, который состоится в феврале 2019 года в Зефельде (Австрия). Подготовка к главному старту нового сезона начнется уже в ноябре на этапах Кубка мира.

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      Керлинг

      Таллинн впервые примет чемпионат Европы по керлингу. Десять сильнейших мужских и женских команд разыграют медали континентальных соревнований. Кроме завоевания наград, у каждой сборной есть дополнительная мотивация – отбор на чемпионат мира, который состоится в конце марта.

      Снукер

      Сразу два рейтинговых турнира ожидают любителей снукера в ноябре. В начале месяца в Китае элита попытается помешать третьему подряд титулу Марка Селби на International Championship. В двух предыдущих финалах лидер рейтинга оказался сильнее Дина Джуньху и Марка Аллена.

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      В Северной Ирландии, во втором турнире серии Home Nations, борьба будет еще более захватывающей: 128 игроков будут соревноваться за трофей Алекса Хиггинса. В 2017-м Белфаст покорился Марку Уильямсу, который под занавес сезона стал трехкратным чемпионом мира.

      Трансляции всех турниров можно будет посмотреть на телеканалах Eurosport 1 и Eurosport 2, и в сервисе Eurosport Player.

      Теги: Спорт фигурное катание Лыжный спорт
      Источник: 24 Канал
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