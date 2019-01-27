18:08
27 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин в тренде. Финансовый "лайфхак" от России
      Вєсті Кремля
      19:06, 26 января
      Вести.UA. Жир: Опасные конфеты от Порошенко. Политический путь Вакарчука
      Вєсті.UA
      19:47, 26 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Командировка в эпоху дефицита
      Згадати все
      22:21, 25 января
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Фийон Майе прервал гегемонию Иоганнес Бё в Антхольце, Прима – 19-й

      17 Читати новину українською
      Фийон Майе выиграл масс-старт
      Фийон Майе выиграл масс-старт / GETTY IMAGES

      Французский биатлонист Кентен Фийон Майе стал победителем масс-старта на шестом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

      Француз едва ли не единственный, кто преодолел все огневые рубежи без проблем. Удачная стрельба и неплохая скорость позволила Кентену праздновать победу.

      Читайте также: Вирер выиграла гонку преследования в Антхольце, Меркушина – 35-я

      Второе место занял Йоханнес Бё, который до этого выиграл спринт и гонку преследования. Бё допустил по одному промаху при стрельбе стоя, что не позволило ему претендовать на победу. Бё на последнем круге таки опередил немца Арнда Пайффера, который с чистой стрельбой занял третье место.

       

       

      Лучшим из украинцев оказался Артем Прима. Украинский биатлонист допустил 3 ошибки во время стрельбы и финишировал на 19 месте. Дмитрий Подручный с четырьмя промахами завершил гонку на 26 позиции.

      Победу в женском масс-старте неожиданно получила немка Дальмайер.

      Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

       

      Теги: Спорт Артем Прима Дмитрий Пидручный Новости биатлона
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Для чого Росії "Північний потік-2" та на чию підтримку може сподіватися Україна
      сегодня , 18:00 Для чого Росії "Північний потік-2" та на чию підтримку може сподіватися Україна
      Віталій Дейнега 11
      Избирателям нужно быть осторожными: чего ждет "Газпром" от выборов в Украине
      сегодня , 17:00 Избирателям нужно быть осторожными: чего ждет "Газпром" от выборов в Украине
      Сергій Фурса 182
      Холокост и Голодомор: как срабатывает инстинкт "Никогда снова" у украинцев и евреев
      сегодня , 16:16 Холокост и Голодомор: как срабатывает инстинкт "Никогда снова" у украинцев и евреев
      Борис Немировський 62
      Чому "Народний фронт" почав підтримувати Юлію Тимошенко
      сегодня , 15:30 Чому "Народний фронт" почав підтримувати Юлію Тимошенко
      Сергій Лещенко 442
      З днем народження, Уле, або Як втілювати дитячі мрії
      сегодня , 15:03 З днем народження, Уле, або Як втілювати дитячі мрії
      Наталя Сколоздра 111
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      В обновленном рейтинге АТР Стаховский опустился на 14 позиций
       7 мая 2012 , 13:18
      Европейские игры: украинские борцы пополнили ящик с медалями
       14 июня 2015 , 22:08
      В Мексике застрелили трех футболистов
       28 сентября 2014 , 12:51
      Лучший бомбардир европейских чемпионатов попал в реанимацию из-за инсульта
       4 мая 2015 , 15:46
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук