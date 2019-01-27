Фийон Майе прервал гегемонию Иоганнес Бё в Антхольце, Прима – 19-й
Французский биатлонист Кентен Фийон Майе стал победителем масс-старта на шестом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.
Француз едва ли не единственный, кто преодолел все огневые рубежи без проблем. Удачная стрельба и неплохая скорость позволила Кентену праздновать победу.
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Второе место занял Йоханнес Бё, который до этого выиграл спринт и гонку преследования. Бё допустил по одному промаху при стрельбе стоя, что не позволило ему претендовать на победу. Бё на последнем круге таки опередил немца Арнда Пайффера, который с чистой стрельбой занял третье место.
Лучшим из украинцев оказался Артем Прима. Украинский биатлонист допустил 3 ошибки во время стрельбы и финишировал на 19 месте. Дмитрий Подручный с четырьмя промахами завершил гонку на 26 позиции.
Победу в женском масс-старте неожиданно получила немка Дальмайер.
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