Фийон Майе прервал гегемонию Иоганнес Бё в Антхольце, Прима – 19-й

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе стал победителем масс-старта на шестом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Француз едва ли не единственный, кто преодолел все огневые рубежи без проблем. Удачная стрельба и неплохая скорость позволила Кентену праздновать победу.

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Второе место занял Йоханнес Бё, который до этого выиграл спринт и гонку преследования. Бё допустил по одному промаху при стрельбе стоя, что не позволило ему претендовать на победу. Бё на последнем круге таки опередил немца Арнда Пайффера, который с чистой стрельбой занял третье место.

It's indeed a day @quentinfillon will remember for long! He wins the #ANT19 mass start for a maiden world cup success! pic.twitter.com/rkgtqo4iGn — IBU World Cup (@IBU_WC) 27 января 2019 г.

Лучшим из украинцев оказался Артем Прима. Украинский биатлонист допустил 3 ошибки во время стрельбы и финишировал на 19 месте. Дмитрий Подручный с четырьмя промахами завершил гонку на 26 позиции.

Победу в женском масс-старте неожиданно получила немка Дальмайер.

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