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      Если бы доллар был по 27 гривен: в Нацбанке пояснили последствия фиксированного курса

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      В Нацбанке пояснили последствия фиксированного курса / apostrophe.ua

      Если бы в 2019 году курс доллара в Украине зафиксировали на уровне 27 гривен, то экономика Украины росла бы быстрее, однако выше была бы и инфляция.

      НБУ проанализировал влияние курса валют на экономику в своей экономической модели, сообщили в пресс-службе Нацбанка.

      Обратите внимание: Каковы последствия укрепления гривны: объяснение НБУ

      В случае зафиксированного курса уровень инфляции был бы намного выше в течение прошлого и 2020 года, однако темпы экономического роста ускорились бы.

      Что такое инфляция?
      Повышение общего уровня цен на товары и услуги на длительный срок. При инфляции на одну и ту же сумму денег после определенного времени можно будет купить меньше товаров и услуг, чем раньше.

      В таком случае говорят, что за прошедшее время покупательная способность денег снизилась, деньги обесценились – потеряли часть своей реальной стоимости.

      В Нацбанке уверяют, что при таком сценарии реальный ВВП рос бы быстрее, но лишь на 0,1 процентного пункта и 0,3 процентного пункта в 2019 и 2020 годах из-за временных преимуществ для экспортного сектора.

      Однако преимущества для роста быстро бы исчезли, а в долгосрочном периоде экономика понесла бы потери,
      – добавили в пресс служба.

      Из-за высокой инфляции Нацбанк не смог бы снизить размер учетной ставки. Это означает, что в 2020 году кредиты для населения и бизнеса не дешевели бы.

      К теме: Учетную ставку снизили: что это такое и почему она изменит жизнь украинцев

      Соответствует ли курс гривны уровню экономики

      Сейчас курс гривны соответствует состоянию украинской экономики, а политика НБУ с 2015 года больше не направляется на фиксацию курса валют. Взамен Нацбанк ставит целью достижение определенного уровня инфляции.

      Справка. По состоянию на 7 февраля 2020 года официальный курс доллара на уровне 24,58 гривны за доллар. В конце декабря 2019 года доллар в Украине стоил 23,2 гривны.

      Что происходит с курсом валют

      Гривна начала укрепление еще летом 2019 года. В июле курс валют впервые за последние несколько лет опустился ниже 25 гривен за доллар.

      Важно: НБУ продал более 143 миллионов долларов из валютных резервов: что это значит

      Укрепление объясняют так:

      • ростом спроса на краткосрочные государственные долговые облигации среди иностранцев;
      • высоким урожаем зерновых;
      • низкими ценами на газ на европейских рынках, благодаря которым снизились расходы государства на его импорт.

      Однако уже к началу 2020 года курс перешел к падению. В НБУ объясняли, что курс гривны к началу 2020 года начал падать из-за сезонных факторов. В начале года импорт преобладает над экспортом.

      Интересно: Доллар должен стоить 10 гривен, – исследование The Economist

      курс валют за незалежної України, курс валют з 1996 по 2019 роки
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Курсы валют Доллар-Гривна Доллар НБУ Инфляция
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