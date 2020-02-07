Если бы доллар был по 27 гривен: в Нацбанке пояснили последствия фиксированного курса

Если бы в 2019 году курс доллара в Украине зафиксировали на уровне 27 гривен, то экономика Украины росла бы быстрее, однако выше была бы и инфляция.

НБУ проанализировал влияние курса валют на экономику в своей экономической модели, сообщили в пресс-службе Нацбанка.

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В случае зафиксированного курса уровень инфляции был бы намного выше в течение прошлого и 2020 года, однако темпы экономического роста ускорились бы.

Что такое инфляция?

Повышение общего уровня цен на товары и услуги на длительный срок. При инфляции на одну и ту же сумму денег после определенного времени можно будет купить меньше товаров и услуг, чем раньше.



В таком случае говорят, что за прошедшее время покупательная способность денег снизилась, деньги обесценились – потеряли часть своей реальной стоимости.

В Нацбанке уверяют, что при таком сценарии реальный ВВП рос бы быстрее, но лишь на 0,1 процентного пункта и 0,3 процентного пункта в 2019 и 2020 годах из-за временных преимуществ для экспортного сектора.

Однако преимущества для роста быстро бы исчезли, а в долгосрочном периоде экономика понесла бы потери,

– добавили в пресс служба.

Из-за высокой инфляции Нацбанк не смог бы снизить размер учетной ставки. Это означает, что в 2020 году кредиты для населения и бизнеса не дешевели бы.

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Соответствует ли курс гривны уровню экономики

Сейчас курс гривны соответствует состоянию украинской экономики, а политика НБУ с 2015 года больше не направляется на фиксацию курса валют. Взамен Нацбанк ставит целью достижение определенного уровня инфляции.

Справка. По состоянию на 7 февраля 2020 года официальный курс доллара на уровне 24,58 гривны за доллар. В конце декабря 2019 года доллар в Украине стоил 23,2 гривны.

Что происходит с курсом валют

Гривна начала укрепление еще летом 2019 года. В июле курс валют впервые за последние несколько лет опустился ниже 25 гривен за доллар.

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Укрепление объясняют так:

ростом спроса на краткосрочные государственные долговые облигации среди иностранцев;

высоким урожаем зерновых;

низкими ценами на газ на европейских рынках, благодаря которым снизились расходы государства на его импорт.

Однако уже к началу 2020 года курс перешел к падению. В НБУ объясняли, что курс гривны к началу 2020 года начал падать из-за сезонных факторов. В начале года импорт преобладает над экспортом.

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