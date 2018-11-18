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      "Филадельфия" совершила невероятный камбэк, забросив четыре шайбы за шесть минут: видео

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      Матч "Филадельфии" против "Тампы-Бэй"
      Матч "Филадельфии" против "Тампы-Бэй" / twitter Philadelphia Flyers

      В НХЛ в субботу, 17 ноября, состоялся матч между "Филадельфией" и "Тампа-Бэй". Хозяева сумели отыграться после 1:5, забросив четыре шайбы за шесть минут.

      При этом в первом периоде ни одна из команд так и не смогла забросить хотя бы одну шайбу. Открыть счет в матче удалось Эрни лишь во втором периоде, когда "Тампа-Бэй" находилась в большинстве.

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      В третьем периоде на 9-й минуте счет уже был 1:5. Свой безумный камбэк "Филадельфия" начала на 10-й минуте шайбы Конекни в большинстве. Впоследствии он забросит еще одну. Между его шайбами будет точный бросок Кутюрье, а на 16-й минуте Симмондс сравняет счет. Счет станет 5: 5, а между первой шайбой Конекни и броском Симмондса прошло всего 6: 04 минуты.

      Несмотря на такую героическую игру, "Филадельфия" проиграла этот матч. На второй минуте овертайма 21-летний Сирелли принес победу "Тампа-бей" 5:6 (ОТ).

      Видеообзор матча "Филадельфия" – "Тампа-Бэй"

       

      Теги: Хоккей Спорт
      Источник: 24 Канал
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