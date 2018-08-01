Филарет назвал условие, при котором Путин бы не посмел нападать на Донбасс и Крым

Президент Российской Федерации Владимир Путин не решился бы начать войну на Донбассе и оккупировать полуостров Крым, если бы в Украине была единая церковь.

Об этом рассказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского патриархата Филарет в интервью "Прямом".

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"Если бы украинская церковь сохранилась неразделенной, то этой войны не было бы. Почему не было бы? Потому что России не было бы на кого опереться. Есть в Украине чиновники и часть населения, которые настроены пророссийски. Но это не та сила, которая могла бы помочь России завладеть Украине. А вот церковь – это большая сила. И поскольку Московский патриархат такой большой в Украине, то Москва и надеялась, что он поддержит ее. И он действительно поддерживает", – заявил он.

В частности, священнослужитель привел пример того, что украинская церковь Московского патриархата в вооруженном конфликте на Донбассе полностью поддерживает пророссийских боевиков и Россию.

Была бы одна церковь, Путин бы не посмел нападать не только на Донбасс, а даже и Крым, и тот бы он не мог взять. Мы хотим и уверены, что Киев будет управлять украинской церковью. И Москва не будет иметь никакого отношения к Украине. И никакого общероссийского народа нет. Есть русский народ и есть украинский народ – это два разных народа. И мы видим разницу между украинским народом и русским. И не надо смешивать грешное с праведным,

– отметил Филарет.

Напомним, 19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко в Вселенского патриарха Варфоломея о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.