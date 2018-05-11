Филарет объяснил, почему и для чего возникли Вторая мировая и война на Донбассе

Бог попустил Вторую мировую войну и войну на Донбассе для того, чтобы люди не просто верили в Бога, а жили верой. Для того, чтобы привести к лучшему и наказать за грехи общества и церкви.

Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал Патриарх Филарет.

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"Для меня это не имеет большого значения: 8 или 9 мая. Европа празднует День примирения, бывшие республики Советского Союза празднуют День победы. Но тот факт, что в результате Второй мировой войны, которую Бог попустил, чтобы сделать лучше. Люди во время Второй мировой войны обратились к Богу. Ибо, если бы этой войны не было, то очень мало было бы в нашей стране верующих. И безбожие вступило бы в большую силу", – рассказал Филарет

Также он отметил, что Бог попустил и безбожную власть, как наказание за грехи и общества, и церкви, которые допускали в 19-м и в начале 20-го века.

Поэтому Господь наказал этих людей, которые выдавали себя за христиан и православных христиан, а фактически в Бога верили, что он существует, но не жили этой верой. Поэтому Бог попустил Вторую мировую войну. Результат тот, что церкви открывались, люди обращались к Богу, и стали верить,

– заверил Патриарх.

По его словам, война на Востоке Украины привела к тому, что люди стали проявлять любовь друг к другу в виде волонтерского движения, объединившего украинцев внутри государства, и включая украинцев из-за рубежа.

"Если бы не было страданий, то не было бы выявления и сострадания. Второе – это единение. Наш украинский недостаток заключается в том, что мы всегда розъединяемся. Нет единства, когда надо. И вот Господь дал нам государство, а мы в этом украинском государстве не едины. И поэтому Господь попустил эту войну, чтобы мы объединились", – добавил Филарет.

Напомним, Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет призывает Европейский парламент рассматривать российско-украинскую войну на Донбассе как проблему всей Европы и предлагает усиливать санкции против РФ, чтобы остановить агрессию.