12:38
20 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      ПАСХА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      ПАСХА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Филарет провел пасхальную службу без маски, а верующих причащал из одной ложки: фото

      - Читати новину українською
      Филарет провел пасхальную службу без маски, верующих причащал из одной ложки / Фейсбук Филарета

      Патриарх Филарет проигнорировал рекомендации медиков и власти по соблюдению карантинных ограничений во время Пасхи. Во время Пасхальной службы в столичном Владимирском соборе он был без маски и перчаток, а причащал прихожан из одной ложки.

      О несоблюдении карантина во время службы свидетельствуют фото, которые Патриарх Филарет разместил в своем фейсбуке.

      Читайте также Храмы опустели, но чувствовалась поддержка онлайн – ПЦУ

      По фото заметно, что Филарет и другие священники правили ночную службу на Пасху без масок и перчаток.


      Патриарх Филарет и священники на Пасхальной службе / Фейсбук Филарета

      Кроме того, как информирует "Бабель", Филарет давал прихожанам целовать Библию.

      В храме выстраивается очередь на благословение перед причастием. Люди подходят к священнику, он прикладывает крест ко лбу, а потом все по очереди целуют Библию, – говорится в сообщении.

      После благословения Патриарх Филарет по очереди причастил примерно 50 прихожан из одной ложки. Кроме того, люди во Владимирском соборе стояли очень близко друг к другу.

      Служба во Владимирском соборе в Киеве с участием Филарета

       

      Нарушение карантина на Пасху: основное

      • Полиция начала уголовное производство по факту нарушения карантина в Святогорской Свято-Успенской лавре в Донецкой области. Там в Пасхальную ночь собрались более 300 человек.
      • Рассматривается вопрос о нарушении условий карантина во время Пасхального богослужения в Почаевской лавре на Тернопольщине.
      • В Одессе тоже не удалось избежать скоплений возле храмов. Люди были местами без масок и не придерживались дистанции.
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости Киева Карантин в Украине 2020 Пасха Религия Филарет Православная церковь Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      18 апреля , 00:30 Сбитие беспилотника РФ: на Донбассе снова обнаружили доказательства присутствия страны-агрессора
      Михайло Макарук
      18 апреля , 00:18 Новости о коронавирусе 17 апреля: скандал со смертностью в Китае, Украина еще не достигла пика
      Соломія Ніколайчук