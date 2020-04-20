Филарет провел пасхальную службу без маски, а верующих причащал из одной ложки: фото

Патриарх Филарет проигнорировал рекомендации медиков и власти по соблюдению карантинных ограничений во время Пасхи. Во время Пасхальной службы в столичном Владимирском соборе он был без маски и перчаток, а причащал прихожан из одной ложки.

О несоблюдении карантина во время службы свидетельствуют фото, которые Патриарх Филарет разместил в своем фейсбуке.

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По фото заметно, что Филарет и другие священники правили ночную службу на Пасху без масок и перчаток.



Патриарх Филарет и священники на Пасхальной службе / Фейсбук Филарета

Кроме того, как информирует "Бабель", Филарет давал прихожанам целовать Библию.

В храме выстраивается очередь на благословение перед причастием. Люди подходят к священнику, он прикладывает крест ко лбу, а потом все по очереди целуют Библию, – говорится в сообщении.

После благословения Патриарх Филарет по очереди причастил примерно 50 прихожан из одной ложки. Кроме того, люди во Владимирском соборе стояли очень близко друг к другу.

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