Филарет провел пасхальную службу без маски, а верующих причащал из одной ложки: фото
Патриарх Филарет проигнорировал рекомендации медиков и власти по соблюдению карантинных ограничений во время Пасхи. Во время Пасхальной службы в столичном Владимирском соборе он был без маски и перчаток, а причащал прихожан из одной ложки.
О несоблюдении карантина во время службы свидетельствуют фото, которые Патриарх Филарет разместил в своем фейсбуке.
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По фото заметно, что Филарет и другие священники правили ночную службу на Пасху без масок и перчаток.
Патриарх Филарет и священники на Пасхальной службе / Фейсбук Филарета
Кроме того, как информирует "Бабель", Филарет давал прихожанам целовать Библию.
В храме выстраивается очередь на благословение перед причастием. Люди подходят к священнику, он прикладывает крест ко лбу, а потом все по очереди целуют Библию, – говорится в сообщении.
После благословения Патриарх Филарет по очереди причастил примерно 50 прихожан из одной ложки. Кроме того, люди во Владимирском соборе стояли очень близко друг к другу.
Служба во Владимирском соборе в Киеве с участием Филарета
Нарушение карантина на Пасху: основное
- Полиция начала уголовное производство по факту нарушения карантина в Святогорской Свято-Успенской лавре в Донецкой области. Там в Пасхальную ночь собрались более 300 человек.
- Рассматривается вопрос о нарушении условий карантина во время Пасхального богослужения в Почаевской лавре на Тернопольщине.
- В Одессе тоже не удалось избежать скоплений возле храмов. Люди были местами без масок и не придерживались дистанции.
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