"Щедрий" Порошенко, конфлікт Філарета і Епіфанія та як грабують олігархи: топ-5 блогів тижня

Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – чому посварилися Філарет та Епіфаній, безпідставні нагороди від Порошенка та інавгурація Зеленського.

1. Як олігархи грабують Україну: топ корупційних схем





Відповідь на питання "Хто такі олігархи?" має дуже багато компонентів: гроші, вплив у політиці, медіа, взаємозв'язки з іншими олігархами. В сучасних реаліях часом складно навіть зрозуміти, хто ще олігарх, а хто – вже ні, як насправді вони заробляють гроші, що в їх корпораціях є корупційними схемами, а що – легальним заробітком.



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2. Чому загострились стосунки між Філаретом та Епіфанієм?





"Влада – це наркотик. Хто спробував її хоча б раз – отруєний назавжди", – зізнавався свого часу британський прем'єр Вінстон Черчилль. На жаль, ця сувора правда не тільки про вітчизняних політиків, але й про наших церковних діячів.



Що не поділили Філарет та Епіфаній? Читайте тут.

3. Інавгурація і дострокові вибори: кому вигідно





Інавгурацію нового Президента України Володимира Зеленського народні депутати перетворили в трилер.



Інавгурація Володимира Зеленського: читайте більше матеріалів.

4. Генеральский марафон от Порошенко – наглость и оскорбление офицерского корпуса в Украине





Президент Украины Порошенко уволил с должности начальника службы безопасности президента Управления государственной охраны генерал-майора Юрия Федорова. Далее, своим указом назначил Федорова заместителем начальника Главного управления разведки Минобороны.



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5. "Враг не в Кремле", или Возвращение советской топонимики понятно без перевода





Когда мы говорим о реванше, то, в первую очередь, думаем про пространство символического. Снос волонтерской палатки в Харькове. Откат декоммунизации. Названия улиц, школьные программы, пантеоны героев и антигероев...



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