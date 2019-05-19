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      "Щедрий" Порошенко, конфлікт Філарета і Епіфанія та як грабують олігархи: топ-5 блогів тижня

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      Топ-5 блогів тижня
      Топ-5 блогів тижня / Колаж 24 каналу

      Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – чому посварилися Філарет та Епіфаній, безпідставні нагороди від Порошенка та інавгурація Зеленського.

      1. Як олігархи грабують Україну: топ корупційних схем


      Відповідь на питання "Хто такі олігархи?" має дуже багато компонентів: гроші, вплив у політиці, медіа, взаємозв'язки з іншими олігархами. В сучасних реаліях часом складно навіть зрозуміти, хто ще олігарх, а хто – вже ні, як насправді вони заробляють гроші, що в їх корпораціях є корупційними схемами, а що – легальним заробітком.

      Читайте більше блогів автора тут.

      2. Чому загострились стосунки між Філаретом та Епіфанієм?

      Чому загострились стосунки між Філаретом та Епіфанієм?
      "Влада – це наркотик. Хто спробував її хоча б раз – отруєний назавжди", – зізнавався свого часу британський прем'єр Вінстон Черчилль. На жаль, ця сувора правда не тільки про вітчизняних політиків, але й про наших церковних діячів.

      Що не поділили Філарет та Епіфаній? Читайте тут.

      3. Інавгурація і дострокові вибори: кому вигідно

      Інавгурація і дострокові вибори: кому вигідно
      Інавгурацію нового Президента України Володимира Зеленського народні депутати перетворили в трилер.

      Інавгурація Володимира Зеленського: читайте більше матеріалів.

      4. Генеральский марафон от Порошенко – наглость и оскорбление офицерского корпуса в Украине

      Як олігархи грабують Україну: топ корупційних схем
      Президент Украины Порошенко уволил с должности начальника службы безопасности президента Управления государственной охраны генерал-майора Юрия Федорова. Далее, своим указом назначил Федорова заместителем начальника Главного управления разведки Минобороны.

      Читайте больше материалов автора здесь.

      5. "Враг не в Кремле", или Возвращение советской топонимики понятно без перевода


      Когда мы говорим о реванше, то, в первую очередь, думаем про пространство символического. Снос волонтерской палатки в Харькове. Откат декоммунизации. Названия улиц, школьные программы, пантеоны героев и антигероев... 

      Больше материалов автора здесь.

      Читайте також: Вакарчук був би кращим президентом, ніж Зеленський

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      Автор: Мировые Медиа
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Инаугурация Зеленского Петр Порошенко Публикации Коррупция Конфликт в ПЦУ
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