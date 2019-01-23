Филарету исполнилось 90: как в Киеве празднуют юбилей почетного патриарха

23 января почетному патриарху Православной церкви Украины и бывшему руководителю Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарету исполняется 90 лет. По этому случаю в Национальном дворце искусств "Украина" состоялась торжественная Академия.

Об этом в прямом эфире рассказал корреспондент 24 канала.

Читайте также: Не Томос: Филарет назвал событие, которое станет окончательной победой для ПЦУ

Среди тех, кто пришел на мероприятие, посвященное юбилею – предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний, глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук), спикер Верховной Рады Андрей Парубий и премьер-министр Владимир Гройсман.

Во дворце "Украина" присутствует и жена действующего Президента Украины – Марина Порошенко. Самого гаранта нет, он поздравил Филарета со сцены через видеосвязь.

Торжественная академия в Национальном дворце искусств "Украина"

По случаю юбилея многие гости мероприятия приготовили для Филарета немало подарков.

Меджлис крымскотатарского народа принял решение наградить Филарета высшим орденом – за заслуги перед нашим народом и Украиной,

– отметил председатель Меджлиса и нардеп Мустафа Джемилев.

Кроме этого, нардеп Олег Барна рассказал, что подарит юбиляру картину-пейзаж тернопольских художников.

Кто такой Филарет?

Это третий предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), Патриарх Киевский и всей Руси-Украины (1995 – 2018), теперь имеет титул "Почетный патриарх", поскольку благодаря его усилиям удалось сохранять существование УПЦ КП, а также возродить Православную Церковь Украины. Его настоящее имя – Михаил Денисенко. Родился он 23 января 1929 года в Донецкой области.



В 1997 году Московская патриархия по политическим мотивам наложила на него анафему. Хотя, по словам самого Филарета, анафема налагается за ересь, за раскол, за отступление от нравственного учения христианского или за грубое нарушение канонов, он "ничего этого не делал, поэтому претензий с этой стороны быть не может". 11 октября 2018 года Вселенский патриархат снял анафему как с Филарета, так и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви митрополита Макария.

К слову, ранее 24 канал сообщал, что патриарх Филарет засветился на съезде партии "Батькивщина".