Мэр Днепра Борис Филатов решил оригинально переименовать одну из улиц города. В частности, он хочет, чтобы улица Короленко теперь называлась "тупик Коломойского".

Инициатива Филатова относительно появления тупика Коломойского в Днепре

Об этом мэр Днепра сообщил в фейсбуке. По его словам, он уже подал соответствующее ходатайство. Как текст, так и сам документ чиновник также обнародовал.

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Филатов предложил два альтернативных названия – "улица Смыта" или "балка медиахолдинга УНИАН и 1+1". В то же время на фасадах зданий должны разместить барельефы с изображением журналистов – по убеждению Филатова, авторов фальшивок.

Он добавил, что комиссии предложено провести в Днепре широкие общественные слушания среди жителей территориальной общины с целью обсуждения новых названий.

Именно той улицы, о которой, контролируемый одиозным олигархом телеканал, заявил на всю Украину, что "ее полностью смыло дождем после дорогостоящей реконструкции", хотя эта улица является невредимой. Эта улица теперь как суслик, которую люди, которые называют себя журналистами, не видят, а она есть. И теперь она станет памятником их лжи, подлости и бесчестья,

– объяснил свой шаг Филатов.

Также мэр Днепра заявил, что следующей переименуют "Днепр-Арену", которую якобы уничтожил все тот же Коломойский. Ожидается, что новое название будет "АренаБена" (Беня – прозвище Коломойского – 24 канал). А дальше будут переименовывать все то, к чему этот человек имел отношение в родном городе.

О чем говорилось в материале ТСН относительно улицы Короленко

13 июня в городе бурлила непогода. И как следствие, по словам журналистов, затопило центральную улицу Короленко, на реконструкцию которой потратили почти 102 миллиона гривен из местного бюджета. Однако реконструкцию здесь еще на 100% не завершили.

Представители СМИ добавляют, днепряне считают, что причиной аварии стали забитые желоба и водоотведения, которые не справились с ливнем. Итак, вода затопила магазины, расположенные на цокольном этаже.

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Смотрите сюжет ТСН о последствиях днепровской непогоды на улице Короленко

Кто такой Игорь Коломойский: коротко

Это украинский олигарх и один из самых богатых людей в Украине.

Родился он в бывшем Днепропетровске (нынешнее название – Днепр). Сейчас ему – 57 лет.

Является совладельцем группы "Приват". В свое время был членом наблюдательных советов уже государственного "Приватбанка".

В свое время был членом наблюдательных советов уже государственного "Приватбанка". Коломойский владеет медиахолдингом "Главред-медиа" и медиагруппой "1+1".

Также он осуществляет контроль над рядом коммерческих предприятий , в частности над нефтеперерабатывающим комплексом "Галчин", несколькими жиркомбинатами, компаниями "ДнепрАзот" и "Телесистемы Украины", заводом "Красная гвардия", авиакомпаниями "Роза ветров" и МАУ.

, в частности над нефтеперерабатывающим комплексом "Галчин", несколькими жиркомбинатами, компаниями "ДнепрАзот" и "Телесистемы Украины", заводом "Красная гвардия", авиакомпаниями "Роза ветров" и МАУ. Его состояние оценивается в 1,48 миллиарда долларов.

В 2014 – 2015 годах Коломойский возглавлял Днепропетровскую ОГА.

Имеет украинское, израильское и кипрское гражданство.

Смотрите программу "Олигархи" об Игоре Коломойском: видео 24 канала