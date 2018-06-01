Філія НКВС: хто працює у МДБ "ДНР"?

Нещодавно один знайомий вирішив здати свою квартиру у Донецьку. Просто щоб хтось підтримував там порядок.

Поїхав на окуповану територію на кілька днів, звернувся до ріелтора, який одразу запитав: чи згодні, щоб там жили військові. Отримавши негативну відповідь, зовсім не здивувався, бо донеччани аж ніяк не хочуть селити в себе дегенератів-росіян. Наступного дня переглядати приміщення прийшов охайний підкачаний чоловік, який запевнив, що оплата буде своєчасною, бо він дуже відповідальний. Трошки розговорилися. Виявилося, що гість приїхав до Донецька зі Смоленська, "стежити, щоб у місті був порядок, щоб військові закони не порушували". Казав, що вже не військовий, хоча приймав участь у бойових діях у Грузії, а тепер — служить у МДБ. Кадровий офіцер-спецпризначенець із, як стверджує "секретних підрозділів". Тобто ФСБшник.

Читайте також: У катувальнях терористів божеволіють не тільки жертви бойовиків (18+)

Про те, що "міністерство держбезпеки" фактично дорівнює "федеральній службі безпеки" РФ я вже писав неодноразово. Кажуть про це й наші розвідники, однак якось складається враження, що працюють у МДБ виключно громадяни країни-окупанта. Це не зовсім так.

У 2014-му році формував цю структуру кадровий співробітник ФСБ Володимир Антюфеєв. Громадянин Росії, який очолював подібне відомство у ПМР, діяв фактично за спеціалізацією. Він разом із своїм колегою-окупантом Олександром Бородаєм особисто набирав на роботу у МДБ колишніх СБУшників та міліціянтів. Паралельно із тим він призначав кураторів із російських офіцерів ФСБ, яких потім почали поступово замінювати місцевих на "посадах".

Робота самого відомства фактично являла собою імітацію боротьби із "правосєкамі", які до Донецька так і не приїхали, але, як казали божевільні адепти "русского мира", намагалися прорватися до шахтарської столиці за допомогою підводних човнів. Словом, МДБшники влаштовували полювання на відьом, а також опрацьовували інформацію від агентів ФСБ із центрального апарату СБУ щодо працівників, яких відправляють на Донбас. Так, доречі, у полон до Бєзлєра потрапили троє спецслужбістів-киян. Їх злила співробітниця відділу кадрів, які підписувала чоловікам відрядження. Пакували їх під керівництвом росіян місцеві міліціонери, які невдовзі стали МДБшниками.

Трошки потім, після становлення "республіки" як такої, саме новоспечені "спецслужбісти" заснували перший серйозний стартап у "ДНР", щоніяк не був пов'язаний із металобрухтом та взяттям "Метро". Росіяни разом із колаборантами зрозуміли, що родичі кадирівців можуть та будуть виплачувати викуп за своїх зниклих воїнів. Після цього відправлені на Донбас підрозділи чеченського спецназу у великій кількості переїхали на підвали "республіки". За кожного живого бороданя потрібно було заплатити щонайменше п'ять тисяч доларів. Вже потім ФСБшники руками місцевих почали серйозно ділити регіон між собою, відбирати цілі заводи та фабрики. Антюфеєва замінили на іншого терориста-іноземця. Потім прийшов ще один. Жодного громадянина України цій "посаді" "міністра" не було. Наразі ж МДБ керує Володимир Павленко (точне прізвище невідоме), кадровий офіцер ФСБ РФ. Він підім'яв під себе весь силовий блок та фактично курує псів Дикого з "МВС".

Звісно, розподіл фінансових потоків з РФ та віджимання бізнесу — це не весь перелік того, чим займаються бойовики "МДБ". Вони служать для залякування всіх та кожного, щоб при вигляді автівок із відповідними надписами навіть у ні в чому не повинного цивільного було бажання втекти куди подалі. Така собі філія НКВС. Для них немає недоторканих, та покарань за свої злочини, то ж численним “держбезпековцям” притаманна нахабна поведінка із стріляниною у місцевих кафе. Звісно, це більш стосується місцевих жителів, які швидко перетворилися на володарів світу. Офіцерський склад окупантів займається також відловом військових та "викриттям" ні в чому не повинних цивільних українців, щоб саджати їх до тюрем та забезпечувати Кремль необхідною кількістю заручників.

Читайте також: Спонукання до терактів: як ЄС заохочує Росію до війни

Окремо можна сказати про катувальні підрозділи МДБ. Крім реальних російських спеців, які знаються не тільки з фізичних знущань над людьми, але й з психологічного утиску, тут працюють справжні відморозки, росіяни та українці, які ще чотири роки тому на дні суспільства, а зараз вважають себе вершителями доль. Як "Моторола", що вбивав, коли хотів.