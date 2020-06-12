Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и его правительство работают уже 100 дней – с 4 марта 2020 года. По этому случаю в Кабинете Министров даже подготовили специальный фильм, в котором глава правительства рассказал о первых достижениях.

Фильм о 100 днях работы своего правительства Денис Шмыгаль опубликовал в собственном фейсбуке.

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Борьба с коронавирусом

На пост премьер-министра Дениса Шмыгаля назначили в то время, когда по Европе как раз шагала пандемия коронавируса. Впрочем, он сам уверяет, что в первые дни работы – 4–5 марта – "информация о коронавирусе воспринималась довольно легко".

Уже числа 8–9 мы, разговаривая с президентом, понимали, что нас эта беда не обойдет. Единственный правильный вариант – это двигаться в сторону карантинных ограничений,

– заявил глава правительства.

Министр Кабмина Олег Немчинов также подчеркнул, что новое правительство проработало без карантина всего 6 дней. Поэтому, мол, трудно оценивать работу, ведь она была направлена прежде всего на борьбу с инфекцией.

Резюмируя, Денис Шмыгаль заверил, что у него не было никаких сомнений во время, например, закрытия метро или после критики за действия правительства. Он убежден, что все было сделано вовремя и правильно.

"Еще раз подчеркиваю, это будет понятно через некоторое время. В частности, это станет понятно по тому, будет ли общество правильно относиться к смягчению карантина", – убеждает премьер.

Фильм о 100 днях работы правительства: смотрите видео

В Украине могли ввести чрезвычайное положение

Министр Кабмина Олег Немчинов признался, что многие представители местной власти требовали от правительства ввести не режим чрезвычайной ситуации, а именно чрезвычайное положение.

Были и панические настроения, но и была слаженная работа. В ситуативной комнате заседания комиссии по чрезвычайной ситуации происходят ежедневно. Были моменты, когда мы собирались и по несколько раз в день,

– подчеркнул Немчинов.

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Увольнение Емца и Уманского и падение экономики

Денис Шмыгаль убежден, что несвоевременное увольнение или слишком мягкое отношение к своим подчиненным может представлять угрозу для людей. Одновременное увольнение глав Минздрава Ильи Емца и Минфина Игоря Уманского он объясняет тем, что во время введения карантина правительство считалось и с его влиянием на экономическую ситуацию в стране.

"На самом деле мы не закрывали целую экономику. Мы только остановили 6 отраслей. Впрочем, это отрасли, где огромное количество рабочих мест. Особенно это малый и средний бизнес, физические лица-предприниматели", – рассказывает премьер.

Следовательно, подчеркнул он, это повлекло волну безработицы. Потеряли возможность зарабатывать и те люди, которые не были официально трудоустроены.

Это сотни тысяч, а, возможно, и миллионы людей. Именно это и стало катализатором, чтобы начинать думать о социальной составляющей,

– заявил Денис Шмыгаль.

Изменения в государственный бюджет

Министр финансов Украины Сергей Марченко уверяет, что внесение изменений в государственный бюджет на 2020 год позволило выполнить все необходимые расходы. В частности, повышение и индексацию пенсий.

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"Кроме того, мы смогли обеспечить финансирование покрытия дефицита бюджета. Это займы МВФ, Европейской комиссии и Всемирного банка", – пояснил министр.

Денис Шмигаль отметил, что это не является победой или основанием обещать экономический рост на уровне 40%. Впрочем, это позволит спокойно пройти кризисный период.

В мае мы полностью выполнили бюджет по его наполнению. Это первый месяц с начала года, когда мы полностью выполнили бюджет,

– отметил премьер-министр.

Адаптивный карантин

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что за время жесткого карантина правительство смогло взять под полный контроль систему здравоохранения. Больницы обеспечили средствами защиты и лекарствами, медикам повысили зарплаты, а также увеличили количество тестирований.

Все это позволило перейти к адаптивному карантину. Такой вариант борьбы с болезнью, как утверждает Денис Шмыгаль, является именно украинским ноу-хау.

"Мы будем таким образом двигаться. Это именно то, что дает нам возможность удерживать таким образом ситуацию, ведь мы локализуем вспышки инфекции там, где они возникают", – пояснил глава правительства.

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Сотрудничество с европейцами по украинским заробитчанам

Премьер-министр убежден, что во время пандемии коронавируса и мирового кризиса и заинтересованности Европы в рабочих руках, Украина впервые получила возможность "поднять статус украинца".

Конечно, мы эту возможность не собирались упускать. Поэтому мы выставили требования и условия к тем компаниям, которые приглашают украинцев на работу. Это было официальное трудоустройство, официальная зарплата, медицинское страхование и оплаченный путь домой по завершению контракта,

– перечислил Денис Шмыгаль.

По его мнению, это является обычными условиями, которые бы хотел иметь каждый гражданин, выезжая в другое государство на работу. Глава правительства уверен, что это единственная правильная позиция.

Пример для подражания для украинского премьера

Денис Шмыгаль в качестве примера для подражания отметил немецкого канцлера Ангелу Меркель. Мол, она своим примером откровенного общения с обществом вдохновляла и другие европейские страны.

Она вдохновляла другие правительства на откровенность с обществом,

– подчеркнул украинский премьер.



Виртуальная "встреча" Шмыгаля и Меркель в марте / фото Bundeskanzlerin