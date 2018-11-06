Фильм "Дикое Поле" по роману Жадана показали в Киеве: что интересного было на премьере

Украинско-голландско-швейцарский фильм "Дикое Поле" сегодня впервые показали в Киеве. Творческая группа отпраздновала премьеру шумной вечеринкой вместе со столичным зрителем.

Лента – дебют режиссера Ярослава Лодыгина, над которой тот работал семь лет.

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Сюжет основан на культовом романе известного украинского писателя Сергея Жадана "Ворошиловград". По его произведениям уже снимали короткометражки, но полнометражное кино для широкого проката – впервые.

Творческая команда



Творческая команда





Сергей Жадан

И режиссер, и писатель настаивают: фильм и книга – две отдельных истории. Потому что в кино, в отличие от романа, нельзя много идей раскрыть качественно. Поэтому и пришлось концентрироваться на одной.

Мы решили, что идеей фильма должна быть защита своего. Это самое главное. Защита заправки, которая как бы никому не нужна, символизирует мне нашу страну. Там крутые люди, крутая дружба и настоящая любовь. И вдруг кто-то переходит красную черту: на твое говорит, что это не твое. Как действовать дальше?

– приоткрывает занавес Лодыгин.

Съемки состоялись там, где и происходили события книги – в родном городке Жадана – Старобельске. Примечательно, что проще и дешевле было бы снять фильм где-нибудь в другом месте, а не на Востоке. Но колорит Луганщины не отпустил.

Эти места идеально подходили фильму. Ибо в книге город описан вплоть до мельчайших деталей. У нас были сумасшедшие идеи, где именно снимать в Старобельске! Это должно быть там, где река Айдар, где Холм, где та заправка!

– говорит продюсер Владимир Яценко.

Актер Владимир Ямненко добавил, что не хотел сначала сниматься в Старобельске. Но когда туда приехал, подумал, что не хочет оттуда уезжать. Настолько колоритно.



Актеры рассказывают об опыте

"Мы сделали хороший подарок городу. Город второй год отходит от того подарка", – шутит Жадан.

Писатель также сыграл эпизодическую роль – на несколько секунд появляется в кадре с одной репликой.

Это лучшие три секунды моей жизни. Я ехал в Интерсити и наслаждался трейлером, который сегодня с 20 раз крутили. Там моя роль будто длиннее. Она из одного слова. Я не буду его сейчас озвучивать, потому сорвем презентацию,

– иронизирует Жадан.

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Рассказывает о роли Жадан



Зрители

Фильм переполнен суржиком и колоритной бранью. Этим он не отличается от романа. Правда, в нем лишь несколько героев говорят на украинском, большинство – на российском.

Мне нравится, как звучит мат на большом экране в диалоге, который написал классик современной литературы. У нас есть примечание 16+, поэтому у зрителя будет выбор не пойти на фильм с матом. Я за мат в кино, если он является оправданным героем, ситуацией и созданным миром! Потому что пропаганда матерных слов – вся наша жизнь...

– комментирует режиссер.

"Дикое Поле" погружает в ироническую атмосферу особых порядков Луганщины и показывает колоритных персонажей. Настолько, что жители Востока узнают людей из своего детства.

Фильм реально зашел. Настолько органично показано, что нет диссонанса. Актеры вписались в роль донбасских ребят – реальных мужиков. Черт, это реально персонажи из моего детства!

– комментирует зрительница Юлия.

Бюджет ленты – 31 миллион гривен. 16 миллионов из них покрыло Госкино. Другие деньги дали иностранные копродюсеры из Швейцарии и Нидерландов.

Этот фильм – смелый эксперимент. Не совсем жанровое кино. Это необычный пример, когда мы делаем атмосферное, но довольно сложное кино с позиций серьезного национального релиза. Надеюсь, что оно своего зрителя найдет,

– завершает продюсер Яценко.



Как презентовали ленту " Дикое поле"​



Как презентовали фильм

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В украинских кинотеатрах "Дикое Поле" можно увидеть с 8 ноября ориентировочно до 16 ноября.

Трейлер ленты "Дикое поле": смотрите видео:

А сегодняшняя премьера закончилась алкогольным фуршетом, концертом певца Олега Каданова – автором саундтрека "Буда" и исполнителем эпизодической роли, и оживленным обсуждением ленты в фойе кинотеатра.



Олег Каданов



Зрителям фильм понравился