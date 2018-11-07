Фильм "Дикое Поле" по роману Жадана, выходит на широкие экраны: искреннее интервью с писателем

Наконец долгожданный фильм "Дикое Поле" украинцы смогут увидеть в кинотеатрах с 8 ноября! Кино экранизированное по произведению популярного классика литературы Сергея Жадана "Ворошиловград" – лучшего романа десятилетия по версии литпремии ВВС Украина.

А фильм – превосходный! Над ним совместно работали Швейцария, Нидерланды и Украина семь лет, съемки проходили прямо в зоне АТО – родном городке Жадана Старобельске на Луганщине, бюджет – 31 миллион гривен, а версия, которую покажут зрителям, – 23-я…

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В откровенном интервью с Сергеем Жаданом читайте, что из написанного покажут на экране, какой месседж фильма и что особенного удалось воплотить. А также писатель рассказал об отношении к критике, вызовах перед украинцами и музыкальных планах.

Понравился ли вам фильм?

Я еще не видел на большом экране. Видел только рабочую версию на экране компьютера. Меня заинтересовало.

Трейлер фильма – смотрите видео:

По секрету говорили, мол, Жадан в шоке: ему очень не нравится черновой вариант…

Это я сам запускал такие сплетни, чтобы был интерес в прессе.

О чем этот фильм?

Об ответственности, ощущении солидарности, локте, попытке вырастить в себе принципы.

В чем основной месседж фильма?

Мне хочется, чтобы украинский зритель попытался познать себя в этом фильме. Потому что это история о нас всех – независимо от того, мы живем на Луганщине, на Закарпатье. Это довольно типологически: попытка забрать у нас наше и необходимость защищать свое.

Что вы хотели отвоевать у режиссера?

Было несколько сюжетных линий, которые я очень хотел сохранить. Мы с Ярославом серьезно говорили... Но он режиссер, я уважаю его выбор, а в итоге он был прав – покажут кассовые сборы.

То есть, сцены, которые вы отстаивали, выбросили?

Да, и вы их не увидите. Я очень рассчитываю на режиссерскую версию.

Почему снимали именно в Старобельске?

Потому что там лучшие отели и лучшие души. На самом деле, я шучу, потому что с гостиницами там беда, и кое-кто из съемочной группы даже жил в женском общежитии... В целом мы сделали хороший подарок городу. Город второй год отходит от того подарка. И нас очень ждет с презентацией. Но если бы это снималось в другом городе – было бы другое кино: нормальное. Это тоже шутка.

Кадры из фильма. Герман и Пастор

Вы сыграли эпизодическую роль – на несколько секунд появились в кадре. Довольны?

Это лучшие три секунды моей жизни! Я ехал вчера на премьеру из Харькова в Киев в Интерсити и наслаждался трейлером, который с 20 раз крутили. Там моя роль будто длиннее. Она из одного слова. Я не буду его сейчас озвучивать, потому что сорвем интервью.

Жадан в эпизодической роли

Кто главный герой "Дикого Поля"?

Человек, который способен меняться, вспомнить и начать что-то новое. Герман вынужден вернуться в свой родной городок на Слобожанщине, чтобы защитить семейный бизнес — старую бензоколонку. Он и есть главный герой. Но он без многих второстепенных ролей очень сильно теряет. Поэтому для меня главных героев несколько.

Действительно это история о дружбе. Герман — проводник зрителя в странный мир разных персонажей. Комьюнити контрабандистов, фермеров мы бы не увидели, если бы не Гера. И есть второй проводник – Пастор, который заводит туда, куда бы сам Герман отродясь не зашел.

Персонаж фильма Пастор – бывший наркоман. Это аллюзия, что лучшего пастора "Дикое Поле" не заслуживает?

С одной стороны – да, а с другой – нет. Это биографическая вещь. Я знаю нескольких священников, которые прошли через алкоголизм и наркоманию. Это логично и довольно характерно. Они готовы идти до конца и таки на своем месте. Когда ты прошел через это, что-то в себе сохранил и тебе есть что сказать, ты действительно способен понять людей.

Фантастически раскрытые персонажи. Будто каждый передает определенную социальную прослойку того региона. Или вы влияли на формирование персонажей? Каким образом они отличаются от написанного аналога?

Я видел сценарий, когда Наталья Ворожбит его написала. Мы представляли с режиссером, как это должно быть. Но непосредственно выбор актеров – живых и характерных – работа режиссера. Он занимался кастингом. Мне показывал только конечный вариант. Меня это устраивало. Кастинг – стопроцентное попадание.

Сценарий вы сначала разрабатывали вдвоем с режиссером, а дальше пришли за помощью к Наталии Ворожбит. Почему не могли сами?

Потому что нам не получилось. Потому что мы слабаки. Мы сделали первый вариант, потом второй, а потом имели такую дурацкую идею – сделать сериал. Слава богу, отказались от нее. Видели, что не хватает драматизма.

Сыграло роль, что я автор и для меня эта история очень близка. А Ярослав, видимо, попал под мое вредное воздействие. И мы не могли ни от чего отказаться. А это было фатально. Потому что у нас просто разваливалась драматургия! Все не уместилось в хронометраж, и мы ничего не могли с этим сделать…

Пришла Наташа и холодной рукой хирурга отрезала все лишнее. И получился довольно стройный и сжатый сценарий. Одни скажут, что мы испортили роман, другие – что мы спасли безнадежную книгу. Столько людей, столько и мнений. А Наташе я очень благодарен. Отношусь с симпатией и уважением к тому, что она делает.

Сочиняя новый роман, вы представляете себе в голове уже определенных актеров, чтобы этот персонаж был похож на кого-то?

Нет, актеров не представляю. Но когда пишу прозу, представляю, как бы это все должно выглядеть в жизни. Для меня очень важна визуальная составляющая. Свежий роман "Интернат" писался как киносценарий.

Потому что когда ты не видишь механики и логики действий своего героя, обычно текст получается не слишком убедительный. Зато, когда ты видишь, как он ходит, что он делает, какая у него жестикуляция, мимика, тогда намного проще писать.

Когда успеваете писать романы, если график переполнен концертами и встречами?

На самом деле все просто. У меня есть два литературных негра на балконе!.. (Смеется).

Конечно, стихи можно писать в Борисполе, ожидая посадку. А роман лучше писать дома, сидя за рабочим столом. Сначала это все в голове должно сложиться, а потом переводишь на бумагу.

Просто импровизировать тоже можно, но это не лучший путь для написания романов. "Интернат" я писал два года. "Ворошиловград" – пожалуй, больше. Написал первую версию и выбросил. А потом взялся снова…

Вы надеялись, когда писали романы, что они изменят читателя?

Нет, у меня никогда не было таких амбиций.

В "Ворошиловграде" все на украинском говорят, а здесь на русском. В кино сейчас практика, что на русском основном говорят только негативные персонажи. Вы это делали намеренно?

Понимаю, что будет критика языковой картины нашего фильма... Ага, у нас главный негативный персонаж говорит чистым русским языком. Но намеренно это так не писалось. Наташа как опытный драматург выходила из реальности.

Потому что язык имеет важный психологический момент. Она показывает, как персонажи настроены относительно главного героя. Те, которые пытаются перейти на украинский, выражают этим симпатию, а те, кто упорно нет, его блокируют. Шутя на украинский переходил и главный бандит, потому что он хотел понравиться и войти в доверие.

Так в жизни и происходит, потому что речь – важный элемент коммуникационной идентификации. Не только ментальной идентичности, но и коммуникативной. Важно, кто на каком языке говорит, кто готов перейти с языка на язык, кто – нет, кто чувствует собеседника, кто – то не чувствует.

Слышала, что кинокритики будут писать негативные рецензии. Как относитесь к критике?

А у нас есть кинокритики? К критике отношусь хорошо. Хуже, когда ничего нет. Ибо для чего мы все это делаем? Чтобы зарабатывать бабло.

Расскажите о ваших музыкальных планах.

С проектом "Жадан и Собаки" у нас очень ироничная программа. Зимой садимся писать материал – в следующем году выпустим новый альбом. Относительно второго проекта – "Линии Маннергейма" – недавно вышел сингл. Будем дописывать новый альбом и выложим видео уже на этой неделе.

В планах Жадана – порадовать поклонников музыкальными новинками

Это философское разграничение вашего музыкального творчества своеобразный эконом-вариант?

Нет, не эконом-вариант. Мы думаем в следующем году собрать полный музыкальный состав с барабанами и басом. "Линия Маннергейма" – другая философия не столько текста, сколько звука. Там более альтернативное и экспериментальное звучание.

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Многие электроники, композиторская работа Олега Каданова предоставляет тему колорита. Тексты, которые не легли в "Жадан и Собаки", нуждались в выходе. Эти проекты не противоречат друг другу и не конкурируют.

Планируете еще экранизировать свои романы?

Да, с Лодыгиным в следующем году экранизируем свежий роман о войне "интернат".