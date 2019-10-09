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      Фильм "Гидра" о масштабной мировой спецоперации с участием СБУ: смотрите на 24 канале

      88 Читати новину українською
      Фильм "Гидра" о масштабной спецоперации с участием СБУ покажут на 24 канале
      Фильм "Гидра" о масштабной спецоперации с участием СБУ покажут на 24 канале / Планета кино

      Фильм "Гидра" рассказывает об одной из наиболее успешных в мире операций по ликвидации транснационального наркокартеля, к которой были привлечены 11 спецслужб, сотни людей и десятки стран.

      Этот фильм о реальной истории – спецоперации Службы безопасности Украины в сотрудничестве с другими странами. Одним из тех, кто разрабатывал и реализовывал спецоперацию, был генерал-лейтенант Владимир Тимошенко.

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      О чем говорится в фильме?

      В фильме рассказывается, как в результате слаженных действий спецслужащих ликвидировали международный наркокартель, который изготавливал синтетический наркотик "экстази", сырье для которого производилась на Черкасском заводе "Химреактив". С Украины сырье через Польшу, Чехию, Германию и Бельгию попадало в Голландию, откуда уже готовый наркотик распространялся по всему миру.

      Когда и где можно посмотреть фильм "Гидра"

      Кинолента "Гидра" уже несколько месяцев идет в прокате в США, однако в Украине прокат фильма запланирован на осень 2019 года. 24 канал тоже покажет этот документальный фильм – смотрите в воскресенье, 13 октября, в 19:30.

      Интересно, что режиссером фильма стал Рам Девинени. Лента создана международным продюсерским центром "Фор-пост" при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

      Анонс документального фильма "Гидра":

       

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      Автор: Мария Бондар
      Теги: Новости Украины СБУ Кино
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