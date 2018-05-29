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Фильм "Эскобар" 2018: история о романе свирепого наркобарона и колумбийской журналистки

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Хавьер Бардем и Пенелопа Крус в фильме
Хавьер Бардем и Пенелопа Крус в фильме "Эскобар" 2018 / Фото из открытых источников

Одна из самых известных супружеских пар Голливуда – киноактеры Хавьер Бардем и Пенелопа Крус, стали главными героями новой киноленты "Эскобар" режиссера Фернандо Леона де Араноа. История о скандальном романе наркобарона и журналистки появится в украинском прокате уже 31 мая.

Драма под названием "Эскобар" впервые была показана 6 сентября 2017 года на Венецианском кинофестивале. Главной героиней фильма стала испанская актриса Пенелопа Крус, которая сыграла роль известной журналистки и любовницы наркобарона Пабло Эскобара – Вирджинию Вальехо. Роль преступника Эскобара исполнил Хавьер Бардем.

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Пенелопа Крус в роли журналистки Вирджинии Вальехо в фильме "Эскобар" 2018

Кинокартина снята по реальным воспоминаниям журналистки Вирджинии Вальехо, которой сегодня 68 лет и в настоящее время она проживает в Майами. Несмотря на брак и детей, роман колумбийского наркобарона и журналистки длился почти пять лет – с 1983 по 1987 годы.


Хавьер Бардем и Пенелопа Крус в роли Пабло Эскобара и Вирджинии Вальехо
в фильме "Эскобар" 2018

В 1980-е годы в Колумбии Вальехо работала телеведущей и играла в мюзиклах, но всемирное признание она получила уже после смерти Эскобара. В 2007 году она мемуары "Amando a Pablo, odiando a Escobar" – "Любить Пабло, ненавидеть Эскобара", в которых говорится об истории любви и биографии Эскобара.

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Стоит отметить, что Хавьер Бардем и Пенелопа Крус внешне очень удачно подошли в ролях Пабло Эскобара и Вирджинии Вальехо.


Пабло Эскобар и Вирджиния Вальехо (слева) и Хавьер Бардем и Пенелопа Крус (справа)

"Эскобар" 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

Теги: LifeStyle Кино Голливуд
Источник: 24 Канал
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