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      Фильм "Маугли": в сети появился официальный трейлер от Netflix

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      Фильм "Маугли"
      Фильм "Маугли" / www.imdb.com

      Голливудская кинолента "Маугли" (Mowgli: Legend of the Jungle) студии Warner Bros. выпустила свой официальный трейлер, в котором показала историю маленького мальчика, который рос в темных дебрях джунглей среди опасных животных. Дистрибьюцией фильма занялся видеохостинг Netflix.

      Официальный видеотрейлер появился на YouTube-канале Netflix 7 ноября и с тех пор его просмотрели около 50 тысяч раз.

      Читайте также: "Маугли" 2018: появился первый трейлер обновленного фильма про мальчика в джунглях

      "Маугли" 2018: смотреть официальный трейлер фильма онлайн

       

      Сюжет фильма построен на основе знаменитого одноименного произведения писателя Редьярда Киплинга 1894 года. Фильм "Маугли" режиссера Энди Серкиса станет очередной киноадаптацией после нескольких выпущенных мультфильмов и лент прошлыми годами. В нем покажут новый взгляд на историю о маленьком мальчике Маугли, который вырос в джунглях. Но тут будет показана его темная сторона, где звери будут выглядеть не такими добрыми и приветливыми как в предыдущих адаптациях и оригинальном романе Киплинга.

      Главную роль исполнил американский киноактер Роган Чанд. Озвучкой зверей в джунглях занялся знаменитый актерский каст: тигра Шер-Хана озвучил актер Бенедикт Камбербэтч, пантеру Багиру – Кристиан Бэйл, удава Каа – Кейт Бланшетт, а медведя Балу – сам режиссер Энди Серкис.

      Фільм Мауглі
      Актеры, озвучившие зверей в фильме " Маугли"

      Премьера новой ленты запланирована на 29 ноября в мировых кинотеатрах и 7 декабря на канале Netflix.

      Теги: LifeStyle Голливуд Кино
      Источник: 24 Канал
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