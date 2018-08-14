"Фильм не о Медведчуке": сын Стуса озвучил свою позицию относительно ленты об отце

Сын украинского поэта-диссидента Василия Стуса Дмитрий Стус заявил, что не будет добиваться в судебном порядке запрета на показ фильма о своем отце, даже если в финальную версию ленты включат эпизод с участием адвоката Виктора Медведчука.

Об этом Дмитрий Стус сообщил в комментарии Styler.

24 канал сообщал, что Дмитрий Стус отказался сотрудничать с авторами фильма о Василии Стусе. По словам сына поэта, все потому, что ему не понравился сценарий, а также создатели фильма нарушили все договоренности с ним относительно фильма.

Отметим, что адвокат Виктора Медведчука предупредил, что в случае "недостоверной информации" о своем клиенте в фильме о Стусе он не исключает обращения в суд.

"Это все проблемы и решения авторов. Да и вообще, фильм о Стусе, а не Медведчуке", – отметил сын поэта.

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Относительно прав на использование имени отца в фильме Дмитрий Стус заявил: "Я никаких разрешений не давал, и не думаю, что имею какие-то права на подобный запрет".

Сын поэта также прокомментировал информацию о том, что, якобы, именно семья Василия Стуса "выступила против" включения скандального эпизода с Медведчуком в готовый фильм "Стус". Так, Дмитрий Стус отметил, что никакого давления или просьбы по этому вопросу с его стороны не было. Кроме того, у сына поэта не было никаких конкретных пожеланий к готовому сценарию ленты.

Дмитрий Стус не озвучивает свою конкретную позицию относительно роли Медведчука в финальном деле поэта – много противоречий.

Я уже очень устал от этой темы, которая поднимается в преддверии каждых выборов уже 15 лет. Роль Медведчука очень прискорбная. Другое дело, что я везде подчеркиваю, что кроме этого были рецензии и заказные статьи украинских литературоведов, письма общественности с осуждением и т. п. С самим Медведчуком я никогда не встречался, а до этой ситуации (скандала с фильмом "Стус") ни с кем из членов съемочной группы не разговаривал,

– заверил Дмитрий Стус.