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Фильм об убийстве журналиста Шеремета получил одну из самых престижных европейских наград

57 Читати новину українською
Фильм об убийстве журналиста Шеремета получил одну из самых престижных европейских наград
/ pravda

Самую престижную европейскую награду Award DIG 2018 получил фильм об убийстве журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета "Убийство Павла". Награду получила 2 июня в Италии одна из авторов – Елена Логинова.

Об этом сообщила одна из авторов фильма, журналист Следствие.Инфо – Анна Бабинец на своей странице в Facebook.

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Фильм-расследование совместного производства Следствие.Инфо и Organized Crime and Corruption Reporting Project был признан лучшим, в частности, за фильм Al Jazeera и других всемирно известных медиа,
– написала Бабинец.

"Украинская правда" пишет, что в апреле этого года проект "Следствие.Инфо" и OCCRP получили за фильм-расследование "Убийство Павла" награду IRE (Investigative Reporters and Editors Award) – одну из самых престижных мировых наград в журналистике расследований.

Первое место "Следствие.Инфо" разделило с газетой The New York Times, которая представляла известную серию материалов о домогательствах в Голливуде.

Белорусский журналист Павел Шеремет, который на протяжении последних нескольких лет жил и работал в Украине, погиб в центре Киеве 20 июля 2016 года. В его автомобиле сработало взрывное устройство.

Теги: Новости Украины Кино Убийство Павла Шеремета
Источник: 24 Канал
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