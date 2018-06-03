Фильм об убийстве журналиста Шеремета получил одну из самых престижных европейских наград

Самую престижную европейскую награду Award DIG 2018 получил фильм об убийстве журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета "Убийство Павла". Награду получила 2 июня в Италии одна из авторов – Елена Логинова.

Об этом сообщила одна из авторов фильма, журналист Следствие.Инфо – Анна Бабинец на своей странице в Facebook.

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Фильм-расследование совместного производства Следствие.Инфо и Organized Crime and Corruption Reporting Project был признан лучшим, в частности, за фильм Al Jazeera и других всемирно известных медиа,

– написала Бабинец.

"Украинская правда" пишет, что в апреле этого года проект "Следствие.Инфо" и OCCRP получили за фильм-расследование "Убийство Павла" награду IRE (Investigative Reporters and Editors Award) – одну из самых престижных мировых наград в журналистике расследований.

Первое место "Следствие.Инфо" разделило с газетой The New York Times, которая представляла известную серию материалов о домогательствах в Голливуде.

Белорусский журналист Павел Шеремет, который на протяжении последних нескольких лет жил и работал в Украине, погиб в центре Киеве 20 июля 2016 года. В его автомобиле сработало взрывное устройство.