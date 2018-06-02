Фильм ужасов про секс-насильника: о Вайнштайне снимут киноленту

Голливудский режиссер Брайан де Пальма заявил, что пишет сценарий "фильма ужасов" на основе скандала с Харви Вайнштайном.

Пальма, который экранизировал роман Стивена Кинга "Кэрри" и криминальный фильм "Лицо со шрамом" в 1970-х и 80-х годах, рассказал, что будущий сценарий будет близким к реальным событиям. Об этом сообщает BBC Украина.

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Волна возмущения вокруг ситуации с Вайнштайном, которого обвиняют в сексуальном насилии над двумя женщинами, породила движение #MeToo, которое привлекает внимание к распространению секс-насилия и домогательствам.

Продюсер рассказал, что на собственном опыте слышал много историй от людей, которые имеют отношение к этому скандалу.

По его мнению, между режиссером и актером должно быть доверие, а его потеря на любом уровне через похоть или алчность "является худшим, что может быть".

Но это фильм ужасов с секс-насильником, и история состоится в киноиндустрии,

– отметил продюсер западным СМИ.

Кроме того, де Пальма отметил, что движение #MeToo кардинально меняет темы фильмов и процесс их производства.

"Будет интересно увидеть, когда женщины начнут контролировать, с эстетической точки зрения, как все должно происходить", – заявил продюсер.

Напомним, голливудский киноактер Брэд Питт примется за съемки документальной киноленты об истории сексуальных домогательств и изнасилований скандальным продюсером Харви Вайнштейном.

Над художественным фильмом будут работать компании "Annapurna Pictures" и "Plan B Entertainment ", основанная Брэдом Питтом. Эти компании приобрели права на экранизацию у журналистов Джоди Кантроу и Меган Тейх, которые являются авторами скандального расследования о Вайнштейне в издании The New York Times.