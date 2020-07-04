Летним вечером хочется отдохнуть от забот, открыть бутылочку хорошего охлажденного вина и насладиться хорошим фильмом.

Самые яркие картины о виноделии, виноградниках и ценителях качественных напитков, выбрал 24 канал.

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Топ фильмов о вине

1. "Укрощение строптивого", 1980

Один из самых известных фильмов о вине. Причина этому – яркая и знаменитая сцена, где главный герой, которого сыграл легендарный Адриано Челентано, давит ногами виноград. Фермер-бунтарь привлек внимание городской красотки, однако он совсем к ней равнодушен. Девушка не сдается и занимается укрощением строптивого.

В ролях: Адриано Челентано, Орнелла Мути, Эдит Питерс.

Легендарный Челентано давил виноград ногами / Фото скриншот из фильма

2. "Белое вино из Баббудойу", 2016

Комедия о трех братьях, которым в наследство достались виноградники на Сардинии. Они уверены, что теперь их ждет безбедное счастливое будущее и живут, купаясь в деньгах. Однако в один день узнают, что должны банку огромную сумму, которую необходимо отдать в течение 15 дней. В противном случае – они потеряют драгоценные земли.

В главных ролях: Микеле Манка, Роберто Фара, Стефано Манка.

Братьям придется потрудиться, чтобы не потерять виноградники / Фото ivi

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3. "На обочине", 2004

Эта лента Александра Пэйна получила 5 номинаций на премию "Оскар" и награду за лучший адаптивный сценарий. Речь идет о двух друзьях, путешествующих по виноградникам Калифорнии. В отпуске они знакомятся с девушками, которые разбираются в американских винах, и вместе посещают винодельни. В фильме сделаны акценты на дегустации вина. По некоторым данным, после выхода картины, продажи любимого героем вина "Пино Нуар" существенно выросли в США.

В главных ролях: Пол Джаматти, Томас Хейден Черч.

Выход фильма изменил продажи вина в США / Фото kinopoisk

4. "Хороший год", 2006

Романтическая история об английском трейдере Максе Скиннере, который внезапно унаследовал французский замок в Провансе. Бизнесмен планировал избавиться от всего как можно скорее, но на виноградниках к нему вернулись воспоминания из детства, и резко изменили его жизнь. Однако внезапно появилась еще одна наследница.

В главных ролях: Рассел Кроу, Марион Котийяр, Эбби Корниш.

Воспоминания из детства изменили жизнь главного героя / Фото ivi

5. "Возвращение в Бургундию", 2017

Два брата и сестра, которые заняты своими делами, после внезапной кончины отца получают в наследство винодельческое поместье. Им предстоит решить – продать все или посвятить этой профессии всю жизнь. В последнем варианте – родственникам предстоит уплатить огромный налог, денег на который у них нет. Картина очень ярко показывает процесс производства вина – от ухода за лозами, сбора винограда до дегустаций. Лента позволяет полностью погрузиться в атмосферу Бургундии.

В главных ролях: Пио Мармай, Ана Жирардо, Франсуа Сивиль, Жан-Марк Руло.

Фильм показывает производство вина / Фото ivi