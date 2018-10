Фильмы 2018 году удивили поклонников кинематографа не меньше, чем в прошлые годы. Некоторые из них имели честь попасть в список номинантов премии "Оскар", а другие – заняли первые строчки в рейтинге самых кассовых фильмов в истории кино.

В Украине в этом году состоялась премьера более 300 фильмов, однако поклонники и критики все же определили топ-подборку фильмов, которые достигли невиданного успеха в кассовых сборах и рейтингах сервиса IMDb.

На данный момент самым кассовым фильмом 2018 года стала лента студии Disney "Мстители: Война бесконечности" – более двух миллиардов долларов прибыли. Второе место занял фильм студии Universal Pictures "Черная пантера", который собрал 1,3 миллиарда долларов, а третье место заняла картина студии Disney "Мир Юрского периода 2" с прибылью в 1,2 миллиарда долларов.

Журналисты LifeStyle 24 собрали для вас топ фильмов 2018 года, которые стоит посмотреть каждому киноману.

"Величайший шоумен" (The Greatest Showman)

Премьера в Украине: 4 января 2018

Страна: США

Режиссер: Майкл Грейси

Биографический фильм-мюзикл рассказывает о жизни Финеаса Тэйлора Барнума, который был знаменитым мастером мистификаций. О таланте американского шоумена знали далеко за пределами США, а любовь к развлечениям превратилась в создание одного из первых самых популярных бродячих цирков под названием The Greatest Show on Earth ("Величайшее шоу на Земле").

Величайший шоумен 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Форма воды" (The Shape of Water)

Премьера в Украине: 18 января 2018

Страна: Канада, США

Режиссер: Гильермо дель Торо

Невероятная кинолента, которая соединила в себе жанры фэнтези, мелодрамы и ужасов, рассказывает о жизни немой женщины Элизы, которая работает уборщицей в секретной правительственной лаборатории. Однажды туда привозят живой объект, над которым ставят эксперименты. Сердце женщины не выдерживает и она решает спасти таинственное существо.

Форма воды 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Темные времена" (Darkest Hour)

Премьера в Украине: 18 января 2018

Страна: Великобритания

Режиссер: Джо Райт

Драматический фильм рассказывает о жизни выдающейся исторической личности, изменившей ход войны в Великобритании в 1940-х годах. Уинстон Черчиль, который в первые дни своего правления в качестве премьер-министра страны должен решить, стать ли другом Адольфу Гитлеру во Второй мировой войне, решает пойти против врага и стать настоящим героем своего народа.

Темные времена 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Пятьдесят оттенков свободы" (Fifty Shades Freed)

Премьера в Украине: 8 февраля 2018

Страна: США

Режиссер: Джеймс Фоули

Эротическая мелодрама становится продолжением истории о счастливой паре Кристиане Грее и Анне. Но после медового месяца пару начинают преследовать настоящие призраки прошлого, которые оборачиваются для молодых людей настоящими проблемами. Однако новоиспеченные супруги все же пытаются побороть все трудности, чтобы вместе встретить неожиданный финал сложной для них истории.

Пятьдесят оттенков свободы 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Я, Тоня" (I, Tonya)

Премьера в Украине: 8 февраля 2018

Страна: США

Режиссер: Крэйг Гиллеспи

Биографическая лента про американскую фигуристку Тоню Хардинг рассказывает, как после стремительного успеха в фигурном катании девушка совершает роковую ошибку. На национальном чемпионате США супруг Тони Джефф Гиллоули нанимает мужчину, чтобы тот сломал ногу сопернице фигуристки. Тоня выигрывает и достигает большой славы, но грехи прошлого настигают ее и она вынуждена ответить за них перед законом.

Я, Тоня 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Черная Пантера" (Black Panther)

Премьера в Украине: 15 февраля 2018

Страна: США

Режиссер: Райан Куглер

Фантастический приключенческий фильм описывает жизнь, культуру и народ удивительной страны Ваканди, которая в дебрях джунглей прячется от внешнего мира в Африке. Новым королем страны становится Т'Чала, которому приходится столкнуться со многими врагами, надев маску Черной Пантеры. Современные технологии и поддержка собственного народа становятся настоящим щитом молодого правителя.

Черная Пантера 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Секретное досье" (The Post)

Премьера в Украине: 22 февраля 2018

Страна: США

Режиссер: Стивен Спилберг

Биографическая историческая драма рассказывает о двух журналистах влиятельных изданий The New York Times и The Washington Post, опубликовавших секретные документы о ходе войны во Вьетнаме. Череда скандалов охватывает все американское медиапространство, которое раз за разом начинает публиковать доказательства массового сокрытия правительственных секретов на протяжении правления четырех президентов.

Секретное досье 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Горе-творец" (The Disaster Artist)

Премьера в Украине: 27 февраля 2018

Страна: США

Режиссер: Джеймс Франко

Комедийный биографический фильм рассказывает о закулисье создания реального фильма "Комната", который навсегда получил статус "самого худшего фильма всех времен и народов". Эксцентричный создатель фильма Томми Вайзо осуществляет свою давнюю мечту и вступает в команду съемочной группы и актеров, чтобы создать собственный "шедевр", который, к сожалению, так и не получает мировое признание.

Горе-творец 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Красный воробей" (Red Sparrow)

Премьера в Украине: 1 марта 2018

Страна: США

Режиссер: Френсис Лоуренс

Шпионский триллер показывает жизнь бывшей русской балерины Доминики Егоровой, которую вербуют на секретную службу в роли "воробья" – профессиональной шпионки. Ее цель – соблазнить американского офицера ЦРУ, в которого она невольно влюбляется и становится заложником ситуации между двумя странами.

Красный воробей 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Излом времени" (A Wrinkle in Time)

Премьера в Украине: 8 марта 2018

Страна: США

Режиссер: Ава Дюверней

Научно-фэнтезийный фильм приглашает зрителя в мир настоящей магии, в котором дочь Мэг и сын Чарльз пытаются отыскать в космосе пропавшего отца-ученого Алекса Мюррея. Удивительный мир невероятных иллюзий увлекает детей и посылает им настоящие испытания, через которые они должны пройти.

Излом времени 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Все деньги мира" (All the Money in the World)

Премьера в Украине: 8 марта 2018

Страна: США

Режиссер: Ридли Скотт

Биографический детектив рассказывает об одном из самых громких скандалов ХХ века, когда внука самого богатого человека в мире по имени Пол Гетти похищают и просят за него невероятный выкуп. Семейные перипетии нефтяного миллиардера не позволяют его эгоизму пойти на уступки и заплатить за своего внука ворам. Время истекает и единственным спасением подростка по просьбе его матери становится сотрудник службы безопасности самого богача, который начинает настоящую спецоперацию по поиску парня.

Все деньги мира 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Tomb Raider: Лара Крофт" (Tomb Raider)

Премьера в Украине: 15 марта 2018

Страна: Великобритания, США

Режиссер: Роар Утхауг

Приключенческий боевик показывает жизнь девушки Лары Крофт, которая несмотря на большое состояние покойного отца пытается зарабатывать на жизнь своими силами. Но после оставленных отцом загадок, отважная дочь понимает, что ее отец может быть живым и отправляется на его поиски на таинственный остров Яматай.

Tomb Raider: Лара Крофт 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

" Три билборда на границе Эббинга, Миссури " (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Премьера в Украине: 15 марта 2018

Страна: Великобритания, США

Режиссер: Мартин Макдонах

Криминальная драма описывает историю убитой горем женщины Милдред Хейз, которая пытается найти убийц ее дочери-подростка. После игнорирования уголовного дела местной полицией, женщина использует три билборда на въезде в город. Там она призывает правоохранителей начать расследование, что не слишком нравится самим стражам порядка.

Три билборда на границе Эббинга, Миссури 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Тихоокеанский рубеж 2" (Pacific Rim: Uprising)

Премьера в Украине: 22 марта 2018

Страна: Великобритания, США, Китай

Режиссер: Стивен С. ДеНайт

Фантастический приключенческий боевик вновь собирает на одной арене битвы супермашины (мехи Егерь) Тихоокеанского Оборонного корпуса. Пилоты машин объединяются над выполнением общего задания, чтобы побороть не только ужасных чудовищ-кайдзю, но и людей, которые хотят собственноручно уничтожить мир.

Тихоокеанский рубеж 2 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Пассажир" (The Commuter)

Премьера в Украине: 22 марта 2018

Страна: Великобритания, Франция, США

Режиссер: Жауме Кольет-Серра

Драматическая детективная лента рассказывает о жизни простого семьянина и бизнесмена Майкла Макколи, который после тяжелого неудачного дня традиционно возвращается домой на поезде и становится участником невероятной и шокирующей истории. Неизвестная женщина предлагает ему щедрое вознаграждение, от которого он не может отказаться, и мужчина не по своей воле становится участником преступного сговора, который ставит под угрозу жизни пассажиров всего поезда.

Пассажир 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Первому игроку приготовиться" (Ready Player One)

Премьера в Украине: 29 марта 2018

Страна: США

Режиссер: Стивен Спилберг

Фантастический боевик погружает зрителя в недалекое будущее, где виртуальный мир уже давно вытеснил реальность. Невероятный мир квеста OASIS позволяет каждому жителю планеты быть тем, кем он всегда мечтал – Ханом Соло из "Звездных войн" или Таносом из "Мстителей". Но создатель волшебного виртуального мира умер и оставил в наследство всю корпорацию, которой может завладеть только тот, кто найдет все ключи, которые он завещал. Такая возможность выпадает простому парню Вейду Воттсу, который сталкивается с рядом серьезных препятствий.

Первому игроку приготовиться 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Рэмпейдж" (Rampage)

Премьера в Украине: 12 апреля 2018

Страна: США

Режиссер: Брэд Пейтон

Приключенческий боевик рассказывает о Дэвисе Окойе, который лучше всех справляется со своим верным другом серебристой гориллой-альбиносом по имени Джордж. Однажды утром приматолог очередной раз посещает гориллу, как видит, что она убила медведя гризли и значительно увеличилась в своих размерах. А все из-за мутагенов, которые случайно вылились из контейнеров неподалеку от национального парка. Дэвис начинает тяжелую борьбу с владельцами корпорации "Афина", которая занимается скрещиванием генов на живых организмах, чтобы спасти своего верного друга Джорджа.

Рэмпейдж 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Мстители: Война бесконечности" (Avengers: Infinity War)

Премьера в Украине: 26 апреля 2018

Страна: США

Режиссер: Энтони Руссо, Джо Руссо

Фэнтезийный боевик собирает на одном поле битвы самых известных героев Вселенной Marvel, чтобы победить главного злодея Таноса. После многих конфликтов и разногласий во взглядах мстители снова встречаются, чтобы не дать врагу уничтожить половину человечества с помощью шести камней бесконечности.

Мстители: Война бесконечности 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Душа компании" (Life of the Party)

Премьера в Украине: 10 мая 2018

Страна: США

Режиссер: Бен Фальконе

Комедийная история о женщине Диане, которая после сорока лет узнает, что ее муж хочет с ней развестись. Уверенная женщина не падает духом и решает заново поступить в университет, который когда-то вынуждена была оставить из-за замужества. Со своей дочерью Мэдди она проводит время в общежитии и учебном заведении и впоследствии становится настоящей звездой соцсетей и университетских компаний.

Душа компании 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Дэдпул 2" (Deadpool 2)

Премьера в Украине: 17 мая 2018

Страна: США

Режиссер: Дэвид Литч

Приключенческий фильм с элементами черного юмора продолжает историю всем известного героя Дэдпула, которого на самом деле зовут Уэйд Уилсон. Благодаря суперспособности к регенерации он имеет необычайную силу и фактическое бессмертие, однако теряет истинный смысл жизни, когда его враги убивают возлюбленную Ванессу. Но судьба сводит суперегероя с "Людьми Х", в состав которых вошли Колос и Сверхзвуковая Боеголовка. Новоиспеченная команда отправляется уладить инцидент с юным мутантом Расселом Коллинзом, собравшимся уничтожить школу, в которой его мучили и издевались над ним.

Дэдпул 2 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Хан Соло: Звёздные войны. Истории" (Solo: A Star Wars Story)

Премьера в Украине: 24 мая 2018

Страна: США

Режиссер: Рон Ховард

Приключенческая фэнтезийная лента в очередной раз погружает зрителя в удивительный мир "Звездных войн". В ней говорится о всеми любимои негодяе-контрабандисте Хане Соло, который вляпается еще не в одну авантюру до далекой встречи с Оби-Ваном Кеноби и Люком Скайуокером. Вы увидите в этой ленте все, что вас так интересовало в оригинальных трилогиях киновселенной, – появление "Тысячелетнего сокола", знакомство и верную дружбу с Чубакой и неожиданную любовную линию, которая будет шокировать в финале ленты.

Хан Соло: Звездные войны. Истории 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Красотка на всю голову" (I Feel Pretty)

Премьера в Украине: 31 мая 2018

Страна: США, Китай

Режиссер: Эбби Кон, Марк Силверштейн

Пышнотелая девушка Рене в комедийном фильме всегда пыталась похудеть и выглядеть лучше в глазах других. Но все силы были напрасны, пока она случайно не ударилась головой во время одной из тренировок. Придя в себя, Рене осознала, что она прекрасна. Сколько бы уверенности не прибавилось у девушки внутри, внешне она осталась такой же. Но смелая Рене приняла для себя этот вызов и благодаря невероятной целеустремленности смогла показать всем, что может достичь в жизни всего, что захочет.

Красотка на всю голову 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Эскобар" (Loving Pablo)

Премьера в Украине: 31 мая 2018

Страна: Болгария, США, Испания

Режиссер: Фернандо Леон Де Араноа

Драматическая биографическая лента рассказывает нелегкую историю отношений одного из самых знаменитых наркобаронов мира Пабло Эскобара и его любовницы Вирджинии Вальехо. Колумбийская журналистка в своих мемуарах уже после смерти наркоторговца описала все закулисье их отношений, наполненных невероятно страстными моментами любви и горькими воспоминаниями о жестокости.

Эскобар 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Мир Юрского периода 2" (Jurassic World: Fallen Kingdom)

Премьера в Украине: 7 июня 2018

Страна: США, Испания

Режиссер: Хуан Антонио Байона

Приключенческий боевик описывает продолжение всем известной истории о Парке Юрского периода. Если раньше воссоздание давно умерших динозавров считалось настоящим чудом современного человечества, то в новой ленте технологии достигают еще большего апогея и дают возможность создать более новых и сильных динозавров. Но чтобы спасти предыдущих представителей вымершего вида, на остров Нублар, который вот-вот утонет в вулканической лаве, отправляются защитники природы Клэр Диринг, Оуэн Греди и другие смелые добровольцы.

Мир Юрского периода 2 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Восемь подруг Оушена" (Ocean's Eight)

Премьера в Украине: 14 июня 2018

Страна: США

Режиссер: Гэрри Росс

Приключенческий триллер рассказывает уже о новой мошеннице Дебби, которая по своему нраву и хитрости совсем не отличается от брата Дэнни Оушена. Женщина возвращается из тюрьмы и, вместо того, чтобы начать новую жизнь, начинает разрабатывать новый план ограбления во время ежегодного бала Музея искусства Метрополитан в Нью-Йорке. Если ее покойному брату в этом помогали "11", "12" и "13" друзей Оушена, то предприимчивой Дебби нужно только 8 подруг.

Восемь подруг Оушена 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Ты водишь!" (Tag)

Премьера в Украине: 28 июня 2018

Страна: США

Режиссер: Джефф Томсич

Комедийная история, которая базируется на реальных событиях, показывает, как пять лучших друзей еще со школы постоянно играют в салки. Из года в год в течение одного месяца ребята соревнуются между собой. Лишь один из них по имени Джерри никогда не проигрывал. В день его свадьбы с любимой он понимает, что ребята на нем собираются отыграться, но он на все готов, лишь бы доказать, что его невозможно победить и что не стоит им портить самый романтический день в жизни.

Ты водишь! 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Человек-муравей и Оса" (Ant-Man and the Wasp)

Премьера в Украине: 5 июля 2018

Страна: США

Режиссер: Пейтон Рид

Фантастический приключенческий фильм снова собрал на одной съемочной площадке новых представителей киновселенной Marvel. В фильме речь идет о продолжении событий после фильма "Первый мститель: Противостояние", где Скотт Лэнг пытается найти баланс между ролью супергероя и хорошего семьянина. Но в очередной раз он получает новое задание, которое должен выполнить совместно с Хоуп ван Дайн, которая наденет костюм Осы. Успешность выполненной миссии откроет невероятные тайны прошлого.

Человек-муравей и Оса 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Небоскреб" (Skyscraper)

Премьера в Украине: 12 июля 2018

Страна: США

Режиссер: Роусон Маршалл Тербер

Напряженный боевик рассказывает о бывшем ветеране войны и ФБРовце Уилле Сойере, который решил стать хорошим семьянином и заниматься оценкой безопасности многоэтажек. Однажды его селят в Китае в роскошном небоскребе "Жемчужина", состояние которого и нужно оценить. Несмотря на его сомнения, дом продолжает принимать гостей и селить людей. Однако во время одного вооруженного нападения и масштабного пожара Уилл борется не только с огнем, но и с теми, кто специально пытается уничтожить сооружение.

Небоскреб 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Клуб миллиардеров" (Billionaire Boys Club)

Премьера в Украине: 19 июля 2018

Страна: США

Режиссер: Джеймс Кокс

Биографический триллер рассказывает о событиях 80-х годов прошлого века, когда уверенный в себе Джо Хант и несколько его верных друзей из богатых семей раскручивают настоящую аферу. Они создают мощную финансовую пирамиду, которая не только обещает клиентам большие прибыли, но и создает невероятный поток денег ее основателям. Но как и любая афера, которая пользуется большим успехом, обречена на неудачу и громкое фиаско.

Клуб миллиардеров 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Миссия невыполнима: Последствия" (Mission: Impossible – Fallout)

Премьера в Украине: 26 июля 2018

Страна: США

Режиссер: Кристофер МакКуорри

Долгожданный боевик об очередной миссии снова вышел на экраны, чтобы порадовать верных поклонников. Команда спецагентов во главе с Итаном Хантом отправляется на новое сверхсложное задание, которое может стать последней их миссией. Да и о чем говорить, когда во времена сумасшедших гениев с опасным оружием руководство спецоперации вносит свои неудачные коррективы.

Миссия невыполнима: Последствия 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Кристофер Робин" (Christopher Robin)

Премьера в Украине: 2 августа 2018

Страна: США

Режиссер: Марк Форстер

Семейная мелодраматическая лента напомнит всем поклонникам истории о Винни Пухе и его друзьях и как они много лет назад играли вместе с маленьким мальчиком Кристофером Робином. Прошли годы, а верные друзья и до сих пор не забыли парня, который уже вырос и стал взрослым мужчиной. Работа и семейные заботы поглотили Робина в настоящую рутину, затмив все счастливые детские воспоминания. Винни Пух с Кроликом, Тигрой, Совой и Пятачком попытаются напомнить Кристоферу все его беззаботное детство.

Кристофер Робин 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Мэг: Монстр глубины" (The Meg)

Премьера в Украине: 9 августа 2018

Страна: Китай, США

Режиссер: Джон Тертелтауб

Боевик-триллер с элементами ужасов показывает историю, как профессор палеонтологии Джонас Тэйлор вторично погружается в глубокие воды Марианской впадины, чтобы спасти коллег-ученых. Но на его пути снова встречается неизвестное чудовище огромных размеров, которое затем ученые описывают как гигантского мегалодона. Между людьми и доисторическим созданием начинается настоящая борьба за жизнь и спокойствие в морских водах.

Мэг: Монстр глубины 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Шпион, который меня кинул" (The Spy Who Dumped Me)

Премьера в Украине: 9 августа 2018

Страна: Китай, США

Режиссер: Сузанна Фогель

Комедийная приключенческая кинокартина воспроизводит ситуацию двух подруг из Лос-Анджелеса – Одри и Морган, которые теперь находятся под прицелом из-за бывшего парня первой из подружек. Как оказалось, экс-бойфренд был спецагентом американской разведки и за время своей службы нажил немало врагов, которые теперь хотят отомстить всем близким агента. Девушки скрываются в разных странах, но опасная ситуация сводит их с очень привлекательным британским шпионом, который запутывает девушек еще больше.

Шпион, который меня кинул 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Багровая мята" (Peppermint)

Премьера в Украине: 6 сентября 2018

Страна: Китай, США

Режиссер: Пьер Морель

Боевик-драма рассказывает о жизни счастливой Райли Норт, которая наслаждается жизнью со своим любимым мужем и маленькой дочкой. Однажды на ее семью устраивают жестокое нападение: уличные наркоторговцы убивают всех ее родных. Коррумпированная полиция и судьи не доводят дело до конца, из-за чего разозленная женщина начинает долгие месяцы тренировки, чтобы отомстить всем, кто виновен в смерти ее любимых людей. Райли сама становится убийцей, тем самым уменьшая преступность в своем регионе. Люди благодарны ей, а вот правоохранительные органы начинают за ней настоящую погоню.

Багровая мята 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Простая просьба" (A Simple Favor)

Премьера в Украине: 20 сентября 2018

Страна: США

Режиссер: Пол Фиг

Детективная лента рассказывает о стильной мамочке-блогерше Стефани, которая случайно знакомится с красивой и роскошной женщиной Эмили. Они сразу между собой завязывают хорошие отношения и уже через некоторое время помогают друг другу в некоторых делах. После этого загадочная Эмили исчезает и не оставляет после себя ни следа. Полиция так и не находит пропавшую женщину, потому Стефани и ее муж отправляются на запутанные поиски.

Простая просьба 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Агент Джонни Инглиш 3.0" (Johnny English Strikes Again)

Премьера в Украине: 20 сентября 2018

Страна: Великобритания, США, Франция

Режиссер: Дэвид Керр

Комедийный боевик снова возвращается на экраны, чтобы спасти мир в очередной миссии! После того, как все британские шпионы были разоблачены, единственный неуклюжий Джонни Инглиш остался в тени. Поэтому именно ему поручают секретное задание: он должен поймать опасного вора. Все было бы хорошо, если бы враг по имени Офелия был не настолько красивым и сексуальным.

Агент Джонни Инглиш 3.0 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Веном" (Venom)

Премьера в Украине: 4 жовтня 2018

Страна: США

Режиссер: Рубен Фляйшер

Фантастическая история о журналисте Эдди Броке, который является напарником и одновременно соперником Питера Паркера (Человека-паука во Вселенной Marvel), описывает его постоянные неудачи в жизни: несчастливое детство, проблемы на работе и трудности в собственной семейной жизни. Но однажды в него вселяется инопланетный паразит, который впоследствии останавливает его прогрессирующую болезнь (рак) и дает ему суперспособности.

Веном 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Звезда родилась" (A Star Is Born)

Премьера в Украине: 11 октября 2018

Страна: США

Режиссер: Брэдли Купер

Мелодраматический мюзикл описывает события угасающей звезды музыкальной индустрии Джексона Мейна, который раньше был известным кантри-музыкантом. Во время спада его популярности он случайно встречает талантливую Элли, в которой видит невероятный потенциал. Джексон решает помочь девушке добиться успеха, и когда у него это получается, ему становится все труднее принять тот факт, что Элли теперь имеет гораздо большую славу, чем он.

Звезда родилась 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody)

Премьера в Украине: 1 ноября 2018

Страна: США, Великобритания

Режиссер: Брайан Сингер

Биографический мюзикл расскажет о реальных фактах из жизни знаменитого фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри. Трогательный фильм-посвящение покажет все главные моменты из жизни британской рок-группы – об их взлетах и падениях, о создании величайших хитов музыкальной индустрии и о вероятном распаде ансамбля и громком воссоединении в последние годы жизни смертельно больного Меркьюри.

Богемская рапсодия 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald)

Премьера в Украине: 15 ноября 2018

Страна: США, Великобритания

Режиссер: Дэвид Ейтс

Семейная фэнтезийная картина из цикла фильмов о мире "Гарри Поттера" продолжит историю о добродушном зоологе Ньюте Саламандере и его смелой команде. Действия фильма будут происходить в далеком 1927 году в Париже, когда директор школы Хогвартс Албус Дамблдор был еще молодым, а зловещий Грин-де-Вальд сбежал из-под стражи и начал жестокую войну в мире магии.

Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Начни сначала" (Second Act)

Премьера в Украине: 22 ноября 2018

Страна: США

Режиссер: Питер Сигал

Красивая и уверенная в себе Майя, которая работает в одном из сетевых магазинов Costco в Нью-Йорке, решает круто изменить свою жизнь. Друзья помогают ей отправить резюме с "радужными" рекомендациями в один из фешенебельных магазинов Мэдисон-авеню. Майю сразу же берут на работу, где она должна доказать, что смекалка и настойчивость часто важнее, чем университетский диплом и связи.

Начни сначала 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Человек на Луне" (First Man)

Премьера в Украине: 22 ноября 2018

Страна: США

Режиссер: Дэмьен Шазелл

Биографический фильм описывает события 1961-1969 годов, когда космическое агентство NASA работало над осуществлением одной из важнейших исторических миссий – высадкой человека на Луну. "Первопроходцем" должен был стать ведущий астронавт организации Нил Армстронг, которому пришлось многим пожертвовать во благо страны. Легендарная космическая миссия 20 июля 1969 года осуществилась, но то, что предшествовало ее осуществлению – неоценимая работа всех участников NASA.

Человек на Луне 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Аквамен" (Aquaman)

Премьера в Украине: 13 декабря 2018

Страна: США, Австралия

Режиссер: Джеймс Ван

В фантастической приключенческой ленте Артур Карри еще с детства чувствовал, что он не такой, как все его друзья. Он демонстрировал хорошую силу и скорость, умел разговаривать с рыбами и даже дышать под водой. Будучи при смерти, его мать призналась, что некогда была королевой Атлантиды, но ее выгнали на сушу. С возрастом Артур взрослел, а его отец пытался передать все знания, чтобы сын мог стать достойным правителем семи морей под названием Аквамен.

Аквамен 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Мэрри Поппинс возвращается" (Mary Poppins Returns)

Премьера в Украине: 27 декабря 2018

Страна: США

Режиссер: Роб Маршалл

Семейный фэнтезийный мюзикл завершит цикл лучших кинопремьер 2018 года. Магическая лента из детских сказок, которую помнят все поклонники зарубежной литературы, напомнит нам историю о Мэри Поппинс. События ленты будут разворачиваться в Лондоне, когда супругов Джейн и Майкла Бэнксов посещает таинственная Мэри Поппинс. В трудные времена женщина не только наводит порядок в их доме, но и возвращает им радость и чудеса, которые уже давно исчезли из их жизни.

Мэри Поппинс возвращается 2018: смотреть трейлер фильма онлайн