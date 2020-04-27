Филолог со Львовщины, который стал легендой польских танковых войск: впечатляющие факты

Битва за Нидерланды в 1944 году унесла жизни почти 20 тысяч голландцев. Столице области Брабант, Бреде, и ее жителям ощутимо повезло. Город освобождали без участия бомбардировщиков и тяжелой артиллерии. За это голландцы каждый год до сих пор чтят бойцов 1 польской бронетанковой бригады и их командира генерала Станислава Мачека.

О том, как украинский генерал стал легендой польских танковых войск, – читайте в материале 24 канала.

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В августе 1944 года шел 2 месяц после высадки союзников в Нормандии. Оборона немцев постепенно проседала. Американские войска продвигались с Нормандского плацдарма на юг, юго-восток и в Бретань. Британцы и канадцы давили на немцев вблизи Кана.

► В это время на Восточном Фронте развернулось наступление красной армии. Операция Багратион сковала силы немцев и сделала невозможной переправку резервов на запад. В середине августа 1944 года союзники зажали немцев на небольшом клочке земли вблизи города Фалез. 50-тысячная группировка Вермахта пыталась пробиться из окружения на территории 30 километров в ширину и 5 миль в глубину.

На наиболее опасных участках поставили проверенные и обстрелянные части СС. Они принимали удар на себя, прикрывая уход из котла, крышка которого вот-вот должна была захлопнуться. В этих боях первый серьезный экзамен и испытание боевого духа прошла 1 бронетанковая дивизия Канадской Армии, сформированная из поляков.

Это была одна из самых элитных частей британской армии,

– заверил историк Евгений Иванов.

Кто такой Станислав Мачек

В составе танковой бригады было почти 16 000 бойцов и 400 танков. Командовал ею генарал Станислав Мачек. Вторую Мировую он начал в боях возле Львова, командуя 10 моторизованной бригадой кавалерии. Она почти в полном составе вышла через Венгрию к Франции и там продолжила борьбу против III Рейха в составе союзнической армии.

Что известно о Станиславе Мачеке? Он родился в Щирце возле Львова. После окончания школы в Дрогобыче поступил во Львовский университет, где изучал философию и польскую филологию, полонистику. Его считали очень талантливым в этих дисциплинах.

После капитуляции Франции поляки в рамках союзнических соглашений были эвакуированы в Англию. По состоянию на 1943 год в британских войсках под командованием фельдмаршала Монтгомери воевало более 50 000 поляков.



Станислав Мачек / Фото adegem

Фалезская операция

В Фалезской операции в 1944 году танкистам Мачека выпала роль крышки, которая закрывает котел. Ее бойцы занимали позиции между британским и американским крыльями наступления. Немцы считали место стыка союзнических войск слабым звеном и соответственно ударили туда с двух сторон.

Солдат Мачека немцы называли "черной бригадой" или "черными дьяволами". Все из-за цвета формы,

– рассказал координатор проекта "Przystanek Historia. Lwow" Артур Жак.

"Сначала они выделялись черными кожаными плащами, потом их заменили черные береты, которые отличали их среди других родов войск. Их эмблемой был шлем и крылья польской гусарии, которая в свое время была одной из лучших конницы Европы. Танкисты Мачека видели себя продолжателями тяжелой кавалерии", – добавил Жак.



Фалезская операция / Фото warspot

Фалезская операция завершилась большим разгромом немцев, которые бросали технику и спасали жизнь любой ценой. Это был финальный аккорд кампании союзников в Нормандии. Дорога на Париж была открыта. Через несколько месяцев после этого танки Мачека сыграли решающую роль в битвах за север Бельгии и Нидерландов. Именно там были порты, которые были жизненно необходимы для дальнейшего наступления алиантов.

Битва за порты

Первая канадская армия, в составе которой воевали поляки, шла северным крылом наступления союзников в Бельгии и Нидерландах. 6 сентября части 1 бронетанковой бригады вошли в Ипр. Это был первый освобожденный бельгийский город.

"Духу польских солдат был присущ этот лозунг "За свободу вашу и нашу". Но понятно, что воюя за свободу других народов основной их целью была борьба за Польшу. Они были убеждены, что воюя в составе альянтов они воюют за Польшу", – рассказал Артур Жак.

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Как раз в это время продолжалось варшавское восстание, восток Польши заняла советская армия. Но до окончательных решений Ялтинской конференции оставалось почти полгода. На Ялтинской конференции лидеры антигитлеровской коалиции – британский премьер Уинстон Черчилль, американский президент Франклин Рузвельт и генскек Советского Союза Иосиф Сталин – согласовали порядок действий и границы стран после победы над Третьим Рейхом.



Уинстон Черчилль, Франклин Рузвельт и Иосиф Сталин / Фото: коллаж 24 канала

Польша отходила под протекторат СССР и должна была получить согласованное с Кремлем пророссийское коммунистическое правительство. Фактически, польское правительство в изгнании, которое до сих пор поддерживалось Лондоном, и польские части в составе британских войск – были преданы.

Меньше чем через 3 недели боев в Бельгии 1 танковая бригада имела парад в Брюсселе. Впереди была очередная важная миссия – расчистить дорогу к Антверпену – порту, который должен был облегчить проблемы с логистикой. Так как чем дальше фронт отходил от Нормандии – тем сильнее был дефицит горючего и боеприпасов.

Это было довольно затратно по времени, и по силам. Прибывающие грузы накапливались и не так быстро переправлялись войску.

Французские порты остались в полтысяче километров позади. Меньшие портовые города, которые попали в руки союзников, были либо слишком маленькими, либо сильно поврежденными после боев и не могли быть пунктом доставки. Войска союзников использовали почти 1,5 миллиона литров горючего в день. Чтобы удержать темп наступления, из нормандских портов запустили караван грузовиков – Red Ball Express, который состоял из 6 000 грузовиков.



Red Ball Express / Фото maksimsmuseum.com

► Бельгийский Антверпен – второй по величине порт Северного Моря. Понимая его важность, немцы превратили его в хорошо укрепленную цитадель. Даже после того, как из города удалось выбить немцев, порт не мог принимать грузы. Однако кардинально ситуацию это не изменило, так как порт расположен немного в глубине территории. Удаленность от побережья – 85 километров. Ключевые точки принадлежали немцам и они закрывали путь к порту.

Больше всего проблем наносила вражеская артиллерия и диверсионные группы. Острова в устье Шельды удерживали силы Вермахта и Ваффен-СС. Немцы грамотно использовали местность:

подтапливали дамбы;

расставляли минные поля между многочисленными каналами, прикрывая таким образом свои фланги и фактически диктуя свои условия боя для наступающих сил противника.



Порт Антверпен / Фото belgium-art.org

Битва за Шельду

Союзникам часто приходилось атаковать фронтальными ударами в лоб. А это означало больше жертв среди наступающих. Главная задача – прикрывать левый фланг наступления в рамках операции Маркет Гарден.

Что такое Маркет Гарден? Самая масштабная воздушно-десантная операция Второй мировой. Самолетами за линию фронта было заброшено 39,5 тысяч десантников. Они должны были захватить мосты через Рейн. Это позволяло начать боевые действия на территории Германии, избежав потерь, связанных со штурмом фортификационных сооружений "линии Зигфрида".

В историю Второй Мировой битва за Шельду вошла как одна из проведенных на самой сложной местности. Танки сыграли здесь решающую роль. Наступление пехоты на открытой местности немцы могли сдерживать очень долго. Следствием боев были значительные разрушения.

Бои за Шельду: видео

27 октября генерал Станислав Мачек получил приказ занять Бреду – крупнейший город голландского региона Брабант. Это был важный транспортный узел, где пролегали маршруты железнодорожного и речного транспорта.

На день позже польские солдаты появились на подступах Бреды и начали разведку боем за окрестные села. Оборону здесь держали 3 дивизии Вермахта и СС. Несколько линий защиты были обустроены на западе, откуда шло наступление союзников. Но Мачек решил маневрировать.

Как действовали поляки

1 бронетанковая дивизия обошла город дугой с севера. Появление врага за спиной было полной неожиданностью. Над гарнизоном, который оборонял город, нависла угроза окружения и плена. Немцы не имели подготовленных оборонительных позиций в восточной части Бреды. Опасаясь окружения, 3 немецкие дивизии начали отступать из города. Поляки атаковали без артподготовки.

Если речь идет о характере боевых действий, которого придерживался Мачек, – а мы помним, что он был философом, гуманистом – он придерживался философии, чтобы минимизировать потери гражданских и материальные потери там, где наступала его часть,

– отметил Артур Жак.

За 3 дня поляки нейтрализовали последние изолированные точки немецкого сопротивления. 1 бронетанковая дефилировала по улицам города под аплодисменты его жителей. Голландцы ценили то, что фронт прошел через город с минимальными потерями.

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На окнах и витринах появились надписи "dziekujemy wam polacy". Для бойцов Мачека это была радость сквозь слезы. Польская бригада болезненно переживала поражение Варшавского восстания и Ялтинские решения. Мачек же мастерски сдерживал угнетение и падение духа собственных бойцов.

"Генерал Мачек был очень близок со своими солдатами. Он требовал от своих солдат рыцарского кодекса. Несмотря на то, что их предали – приказ является приказом, и этот рыцарский дух генерала Мачека сыграл капитальную роль в этой мотивации солдат", – заметил Жак.

Больше о действиях Станислава Мачека и его военных – смотрите в программе.