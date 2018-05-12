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Финал Евровидения 2018: фото выступлений всех участников

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Финал Евровидения 2018: фото
Финал Евровидения 2018: фото / 24 Канал

Финал Евровидения 2018 стартовал 12 мая в Лиcсабоне (Португалия) в 22:00. Всего в финале свои номера показали 26 стран-участниц, среди них – и Украина.

8 и 10 мая в Лиссабоне состоялись полуфиналы Евровидения-2018. В общем 42 страны приняли участие в песенном конкурсе. По итогам зрительского голосования и оценок национального жюри, в финал прошло 20 конкурсантов. Согласно правилам Евровидения-2018, за победу также поборются представители Португалии и стран-основательниц конкурса – Великобритании, Франции, Испании, Италии и Германии.

Читайте также: Евровидение 2018: онлайн-трансляция

Сейчас все страны-участницы показали свои номера, теперь 40 минут – продлится голосования. Имя победителя Евровидения узнаем уже совсем скоро! По последним прогнозам букмекеров, победу может одержать певица Элени Фурейра с Кипра.

Все исполнители пытались поразить европейского зрителя пением и своими номера, чтобы суметь за несколько минут запомниться всем. Посмотрите на яркие фото выступлений в финале каждого из участников.

Читайте также: Финал Евровидения 2018: видео выступлений всех участников


Евровидение 2018 финал: MELOVIN (Украина)


Евровидение 2018 финал: Amaia y Alfred (Испания)


Евровидение 2018 финал: Lea Sirk (Словения)


Евровидение 2018 финал: Ieva Zasimauskaitė (Литва)


Евровидение 2018 финал: Cesár Sampson (Австрия)


Евровидение 2018 финал: Elina Nechayeva (Эстония)


Евровидение 2018 финал: Alexander Rybak (Норвегия)


Евровидение 2018 финал: Cláudia Pascoal (Португалия)


Евровидение 2018 финал: SuRie (Великобритания)


Евровидение 2018 финал: Sanja Ilić & Balkanika (Сербия)


Евровидение 2018 финал: Michael Schulte (Германия)


Евровидение 2018 финал: Eugent Bushpepa (Албания)


Евровидение 2018 финал: Madame Monsieur (Франция)


Евровидение 2018 финал: Mikolas Josef (Чехия)


Евровидение 2018 финал: Rasmussen (Дания)


Евровидение 2018 финал: Jessica Mauboy (Австралия)


Евровидение 2018 финал: Saara Aalto (Финляндия)


Евровидение 2018 финал: EQUINOX (Болгария)


Евровидение 2018 финал: DoReDos (Молдова)


Евровидение 2018 финал: Benjamin Ingrosso (Швеция)


Евровидение 2018 финал: AWS (Венгрия)


Евровидение 2018 финал: Netta Barzilai (Израиль)


Евровидение 2018 финал: Waylon (Нидерланды)


Евровидение 2018 финал: Ryan O'Shaughnessy (Ирландия)


Евровидение 2018 финал: Eleni Foureira (Кипр)


Евровидение 2018 финал: Ermal Meta e Fabrizio Moro (Италия)

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Новости культуры Евровидение 2018 Евровидение MELOVIN
Источник: 24 Канал
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