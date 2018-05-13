Финал Евровидения 2018: как европейские зрители проголосовали за MELOVIN'а

В Лиссабоне завершилась ожидаемое событие года – Евровидение 2018. По результатам голосования представитель от Украины MELOVIN занял 17 место, набрав 130 баллов. Европейские зрители оценили выступление певца, отдав много голосов.

12 мая состоялся финал Евровидения 2018. В конкурсе 26 стран-участниц представили свои песни и поборолись за победу. Желаемое первенство одержала Нетта Барзилай из Израиля, которая получила 529 баллов. Кроме нее, в пятерку победителей вошли участники Кипра, Австрии, Германии и Италии.

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Певец MELOVIN, который открыл шоу эффектным выступлением, не получил поддержки европейских жюри. Эксперты лишь двух стран – Азербайджана и Молдовы – дали 11 баллов украинцу. Однако европейские зрители активно голосовали за конкурсанта, введя его в десятку лучших вокалистов Евровидение 2018. На официальном сайте конкурса появилась информация, как именно проголосовали люди за талантливого MELOVIN'a.

Финал Евровидения 2018: результаты голосования зрителей за Украину:

12 баллов – Польша, Беларусь, Чехия;

10 баллов – Молдова;

8 баллов – Россия, Италия, Азербайджан, Грузия;

7 баллов – Израиль, Черногория;

5 баллов – Сан-Марино;

4 балла – Франция, Португалия, Македония, Армения;

3 балла – Латвия;

2 балла – Кипр;

1 балл – Болгария.

В целом Украина получила от зрителей 119 баллов. Следовательно MELOVIN, по результатам голосования европейцев и жюри, занял 17 место.

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Сейчас конкурсная песня украинского артиста занимает одно из первых мест по просмотрам на YouTube-странице Евровидения. Почти 800 тысяч пользователей сети посмотрели выступление MELOVIN'а, а тысячи сторонников написали восторженные отзывы вокалисту.

Евровидение 2018 финал: MELOVIN – Under The Ladder (смотрите видео выступления):