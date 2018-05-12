Финал Евровидения 2018: хронология всех событий (текстовая онлайн-трансляция)

Финал Евровидения 2018 состоялся в португальском Лиссабоне 12 мая. За первое место соревновалось 26 стран-участников. Сайт "24" провел текстовую онлайн-трансляцию финального шоу.

20 финалистов Евровидения 2018 определились по результатам голосования в двух полуфиналах, которые состоялись 8 и 10 мая. Еще 5 участников (Испания, Италия, Великобритания, Германия, Франция) выступили сразу в финале на правах стран-основательниц конкурса. Португалия попала сразу в финал как страна-хозяин. Представитель Украины – певец MELOVIN – выступил под номером 1 с песней "Under The Ladder".

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В 2018 году Португалия впервые принимает шоу благодаря прошлогодней победе своего участника Сальвадора Собрала, который стал триумфатором конкурса в Киеве. Украину на Евровидении 2018 в Лиссабоне представит певец MELOVIN с песней "Under The Ladder", который опередил 17 других украинских исполнителей на Нацотборе. Зрителей и судей Евровидения украинский певец хочет удивлять и покорять большим количеством огня на сцене и необычным фортепиано.

Всего в конкурсе песни Евровидение 2018 приняли участие 43 страны, в том числе Австралия, расположенная далеко от Европы, но которая при этом получила специальное разрешение от организационного комитета. Также на конкурс вернулась Россия, которая в прошлом году отказалась участвовать в конкурсе в Киеве из-за скандала с российской представительницей Юлией Самойловой.

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В этом году сразу ряд стран отказались от участия в конкурсе – Андорра, Босния и Герцеговина, Люксембург, Монако, Словакия и Турция.

Евровидение 2018 станет для Украины уже 15-м. За это время представители нашей страны пропускали конкурс только 1 раз – в 2015 году из-за сложной ситуации в стране из-за российской агрессии на Донбассе и в Крыму. Все предыдущие 14 раз представители Украины выходили в финал Евровидения. Победу Украине принесли певицы Руслана и Джамала в 2004 и 2016 годах соответственно, и по иронии судьбы свои худшие результаты украинские исполнители показывали на следующий год после победного Евровидения – Гринджолы с песней "Разом нас багато" заняли 19 место, а O.Torvald на "домашнем" Евровидении 2017 заняли лишь 24 место, что стало худшим результатом для Украины за всю историю участия в Евровидении.

Финал Евровидения 2018: хронология всех событий (текстовая онлайн-трансляция)