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Финал футбольной Лиги чемпионов в Киеве: обнародована стоимость билетов

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Финал ЛС-2017 в Киеве: стало известно, сколько будут стоить билеты
Финал ЛС-2017 в Киеве: стало известно, сколько будут стоить билеты / Соцсети

На финальную игру самого престижного футбольного турнира планеты, которая состоится 26 мая на НСК "Олимпийский" в Киеве, поклонникам футбола придется выложить минимум 70 евро – именно столько стоит место за воротами на нижнем и верхнем уровнях, а цена мест за воротами на среднем уровне уже составит 160 евро.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте УЕФА.

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Заметим, что все билеты разделены на четыре ценовые категории: 70, 160, 320 и 450 евро.

Так, самыми дорогими являются "тикеты" в центральные сектора и чуть меньше обойдутся пропуска на те места, которые располагаются по углам. Меньше всего потратят те фанаты, которые приобретут билеты за воротами.

Кроме того, отдельно продаются билеты для людей с инвалидностью, их цена составит 70 евро и так называемый молодежный пакет (взрослый + ребенок) – 140 евро.

Фінал, Ліга чемпіонів, квитки, ціни, футбол, Олімпійський, Київ

Стоимость билетов на финал ЛЧ-2017

Добавим, что свободно "тикеты" в кассах сейчас купить невозможно, поскольку счастливчики будут определяться по результатам специальной лотереи. Регистрация на нее стартовала 15 марта и продлится ровно неделю.

Стоимость билетов на предыдущие финалы Лиги чемпионов:

Милан-2016:

Категория 4: 70 евро

Категория 3: 160 евро

Категория 2: 320 евро

Категория 1: 440 евро

Кардифф-2017:

Категория 4: 65 евро

Категория 3: 155 евро

Категория 2: 305 евро

Категория 1: 430 евро

Теги: Новости Украины Новости спорта УЕФА Деньги Новости Киева
Источник: 24 Канал
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