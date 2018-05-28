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Финал ЛЧ в Киеве: стало известно, сколько болельщиков посмотрели игру "Реал" – "Ливерпуль"

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Финал ЛЧ в Киеве между
Финал ЛЧ в Киеве между "Реалом" и "Ливерпулем посмотрели 61 тысяча 561 зритель / Официальный сайт УЕФА

Финальную игру главного футбольного турнира Европы Лиги чемпионов, которая состоялась 26 мая в Киеве, посетили 61 тысяча 561 зритель. Такая аудитория на НСК "Олимпийский" собралась, чтобы посмотреть противостояние испанского "Реала" из Мадрида и английского "Ливерпуля" из одноименного города.

Соответствующие данные обнародовал Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА, пишет информационное агентство "Интерфакс-Украина".

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Отмечается, что номинальная вместимость "Олимпийского" составляет 70 тысяч 50 зрителей, но, в связи с особенностями проведения таких матчей и большого количества специальных гостей, а также журналистов, сначала было известно, что на финале ЛЧ вместимость стадиона будет уменьшена и она составит около 63 тысяч человек.

К слову, финал Евро-2012 между Испанией и Италией, который также проходил в Киеве, тогда собрал на НСК "Олимпийский" 63 тысячи 170 зрителей, а четвертьфинал этого турнира, на котором встречались Италия и Англия – 64 тысячи 340 болельщиков.

Матчи же группового турнира украинского Чемпионата Европы с участием сборной Швеции, в том числе против Украины, в свою очередь также собирали по 63-64 тысячи фанатов.

Добавим, что

– в 2017 году финал ЛЧ на стадионе "Миллениум" в Кардиффе между "Реалом" и "Ювентусом" посмотрели 65 тысяч 842 зрителя (по номинальной вместимости стадиона в 74,5 тысячи);

– в 2016 году за финалом "Реал" – "Атлетико" на "Сан-Сиро" в Милане наблюдали 71 тысяча 942 зрителя (вмещает 80 тысяч 18 человек);

– в 2015 году финал "Барселона" – "Ювентус" на "Олимпиаштадион" в Берлине посетили 70 тысяч 442 болельщика (номинально вмещает 74 тысячи 64 человека)

– 2014 году финал между "Реалом" и "Атлетико" пересмотрели на "Эштадиу да Луш" в Лиссабоне 60 тысяч 976 зрителей (при вместимости в 65 тысяч 647 человек).

Напомним, сам финал ЛЧ между "Реалом" и "Ливерпулем" завершился уверенной победой мадридцев со счетом 3:1. К слову, почти перед завершением игры произошел неприятный инцидент – на поле выбежал фанат, который помешал нанести удар Криштиану Роналду.

Теги: Новости Украины статистика Ультрас Лига чемпионов Новости Киева Новости спорта
Источник: 24 Канал
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