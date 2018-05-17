Финал Лиги Чемпионов: кто и когда будет выступать на праздничных концертах в Киеве
С 24 мая в Киеве будет действовать Фестиваль Чемпионов к проведению в городе Финала Лиги Чемпионов. До воскресенья, 24 мая, на Крещатике, будут музыкальные выступления и другие развлечения.
Открытие Фестиваля чемпионов состоится в 10:40 часов в четверг, 24 мая.
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В первый день выступят Latexfauna, ДахаБраха, Adan, ТНМК. В остальные дни – DJ Omnia, Kill The Buzz, Hardwell, Fontaliza, Carta Blanche, Indytronics, DJ Dereck, оркест НАОНИ и так дальше.
Источник: 24 Канал
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