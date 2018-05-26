Финал Лиги Чемпионов: кто из чиновников и знаменитостей поселил у себя фанов бесплатно

Киев замер в ожидании битвы за кубок Лиги Чемпионов. В столицу съехались десятки тысяч фанатов английского "Ливерпуля" и мадридского "Реала". Однако из-за заоблачных цен на жилье тысячи европейцев показали красную карточку Украине и сдали билеты. Кое-кто поселился в гостиницах Житомира и Чернигова, и приедет только на игру.

Это могло положить конец надеждам киевской мэрии отбить на туристах почти 25 миллионов гривен, которые выделили из столичного бюджета на проведение Лиги Чемпионов. Но ситуацию спасли сами киевляне, которые бесплатно поселили у себя незнакомцев.

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Лига Чемпионов в Украине – одно из главных спортивных событий года. Оно собрало в Киеве около 100 тысяч футбольных фанатов. Одномоментно туристов приехало настолько много, что международный аэропорт "Борисполь" не успевал принимать самолеты, которыми они летели. Это заставило изрядно понервничать футбольных фанатов. Однако это была далеко не первая преграда на их пути.

Палаточного городка, как во время Евро-2012, в столице нет. А гостиницы смогли вместить от силы половину болельщиков. К тому же за три недели цену на проживание они подняли кое-где в 50 раз.

И что хуже: условия, которые мы предлагали как принимающий город, они были просто ужасные за эти деньги. Когда казалось, за несколько сотен евро кресло стоматологическое в стоматологическом кабинете. Ну, это вообще стыд,

– сказал активист Виктор Килимар.

Чтобы помочь болельщикам, мужчина создал в Facebook группу Kyiv Free Couch и призвал киевлян бесплатно приютить у себя туристов. Зарегистрировались около 10 тысяч участников. Инициативу подхватил даже президент. Правда, скольким фанам повезло пожить в президентском доме, первая леди не уверена.

"Ну, насколько я знаю, мы уже размещаем у себя дома 4 ребят", – отметила Марина Порошенко.

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Когда журналисты 24 канала общались с заместителем министра юстиции Сергеем Петуховым, болельщики "Реал Мадрида", которых он ждал в гости, еще были в дороге. Позже Сергей встретил их в аэропорту, привез домой, а сам отправился в велотур по Черниговщине.

А вот телеведущая Маричка Падалко и народный депутат Егор Соболев на все выходные поехали с детьми на дачу, оставив квартиру болельщикам английского "Ливерпуля".

Главным мотиватором был наш сын, который активно болеет за команду "Ливерпуля". Он и плакал, и переживал, и вообще сомневался, хочет ли ехать на свой турнир в Мадрид. И тогда у него возникла идея, что кого-то из болельщиков мы поселим у себя. И он нам разрешил принять только фанов "Ливерпуля",

– рассказала телеведущая Маричка Падалко.

Маричка приготовила гостям украинский борщ, Егор составил карту достопримечательностей, а девочки оставили своих кукол. Гостям – Ирману и его дочери Заре – этого достаточно.

Это фантастическая возможность для фанатов "Ливерпуля" побывать в Киеве. Украинцы удивительно гостеприимны. Они фактически открыли двери для нас,

– расчувствовался Ирман.

Болельщик "Ливерпуля" Ирман с дочкой Зарой

А вот журналистка Яна Конотоп и ее муж Юрий Стець со своими новыми жильцами так сдружились, что и 4-часовую экскурсию Киевом устроили, и готовы праздничный ужин готовить, если победит "Реал".

Хорхе и Джули стали для нас не просто людьми, которые живут в нашей квартире. Они стали близкими друзьями. Потому что нам есть о чем общаться, у нас есть общие интересные темы и постоянно возникает желание еще одно – показать старый Киев,

– поделился министр информационной политики Юрий Стець.

Джули во время такой презентации больше всего поразили церкви. Но теперь, признается, хочет приехать в Украину на гастротур. Слишком уж им с мужем понравилась котлета по-киевски.

"Да, у нас были билеты на матч в Киеве, но если бы не приглашение Юрия, для нас это было бы невозможно", – отметила фанатка "Реала".

"Мы бы никогда не приехали в Киев, если бы не финал. Но теперь хотим побыть здесь целую неделю", – добавил ее муж.



Фанаты "Реала" Хорхе и Джули остановились на время финала ЛЧ в семье министра Стеця