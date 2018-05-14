17:51
14 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
13°C
16°C 9°C
  • вторник
    22°C 9°C
  • среда
    22°C 12°C
  • четверг
    22°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ДТП С ДЕТЬМИ В БЕЛАРУСИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ДТП С ДЕТЬМИ В БЕЛАРУСИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Финал Лиги Чемпионов: определился комментатор матча "Реал" – "Ливерпуль"

90 Читати новину українською
Виктор Вацко будет комментировать финал Лиги Чемпионов 26 мая 2018 года в Киеве
Виктор Вацко будет комментировать финал Лиги Чемпионов 26 мая 2018 года в Киеве

Финал Лиги Чемпионов 26 мая в Киеве для украинских зрителей будет комментировать Виктор Вацко.

Об этом сам комментатор заявил на пресс-конференции.

Читайте также: Как Украина готовится принять футбольных фанов: фоторепортаж с места подготовки

Напомним, право показа Лиги Чемпионов в Украине принадлежит медиа-холдингу "Медиа Группа Украина", куда входят телеканалы "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2" и "НЛО ТВ". Именно на телеканалах "Украина" и "Футбол 1" и будут транслировать в прямом эфире финальный матч, который начнется в 21:45 часов 26 мая на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Теги: Лига чемпионов Новости спорта
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук