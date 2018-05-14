Финал Лиги Чемпионов: определился комментатор матча "Реал" – "Ливерпуль"
Финал Лиги Чемпионов 26 мая в Киеве для украинских зрителей будет комментировать Виктор Вацко.
Об этом сам комментатор заявил на пресс-конференции.
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Напомним, право показа Лиги Чемпионов в Украине принадлежит медиа-холдингу "Медиа Группа Украина", куда входят телеканалы "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2" и "НЛО ТВ". Именно на телеканалах "Украина" и "Футбол 1" и будут транслировать в прямом эфире финальный матч, который начнется в 21:45 часов 26 мая на НСК "Олимпийский" в Киеве.
Источник: 24 Канал
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