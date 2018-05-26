Финал Лиги чемпионов в Киеве: пограничники отчитываются о безумном количестве болельщиков

В Государственной пограничной службе сообщают, что только в субботу, 26 мая, в аэропортах Киева оформили более 11 тысяч человек, которые прибыли на просмотр финала Лиги чемпионов.

Так, спикер Госпогранслужбы Олег Слободян сообщил, что только с 8 утра субботы в столичных аэропортах было оформлено 11,1 тысяч болельщиков, а в целом эта цифра уже составляет более 20 тысяч.

Читайте также: 75-летний фан "Ливерпуля" не попал на финал ЛЧ в Киев: мужчина прослезился

Только сегодня оформлено 43 чартера: болельщиков Ливерпуля – 23, Мадрид – 20,

– отметил Слободян.

Он также сообщил о досадных инцидентах, которые случались во время оформления иностранцев.

В частности, о гражданине Ирана, который назвался "террористом" и двух российских пропагандистах, которые пытались проникнуть в Украину.

В аэропорту "Жуляны" обнаружили одного из лидеров израильского криминальной группировки. Ему запретили въезд в Украину.

В финале Лиги чемпионов, который стартует в 21:45 на НСК "Олимпийский" в Киеве сойдутся английский "Ливерпуль" и испанский "Реал".