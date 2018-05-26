Финал Лиги Чемпионов в Киеве: Порошенко показал, с кем пошел на футбол
26 мая на НСК "Олимпийский" в Киеве проходит финальный матч Лиги чемпионов, в котором сошлись мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль".
Посмотреть на игру любимых команд приехало более 20 тысяч иностранных болельщиков.
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Увидеть вживую исторический финал Лиги чемпионов в Киеве прибыло также немало мировых знаменитостей, политиков и спортсменов.
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Так, Президент Украины Петр Порошенко наблюдает за финалом Лиги чемпионов из VIP-ложи НСК "Олимпийский" в компании короля Испании Хуан Карлоса І, президента УЕФА Александера Чеферина, президента Эстонии Керсти Кальюлайд и премьера Болгарии Бойко Борисова.