Финал Лиги Чемпионов в Киеве: Порошенко показал, с кем пошел на футбол

26 мая на НСК "Олимпийский" в Киеве проходит финальный матч Лиги чемпионов, в котором сошлись мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль".

Посмотреть на игру любимых команд приехало более 20 тысяч иностранных болельщиков.

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Увидеть вживую исторический финал Лиги чемпионов в Киеве прибыло также немало мировых знаменитостей, политиков и спортсменов.

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Так, Президент Украины Петр Порошенко наблюдает за финалом Лиги чемпионов из VIP-ложи НСК "Олимпийский" в компании короля Испании Хуан Карлоса І, президента УЕФА Александера Чеферина, президента Эстонии Керсти Кальюлайд и премьера Болгарии Бойко Борисова.

Президент України разом із Президентом УЄФА та Королем Іспанії присутні на матчі Фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА #UCLfinal pic.twitter.com/Vt6GwY9p9W — APU (@APUkraine) 26 травня 2018 р.