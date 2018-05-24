Финал Лиги Чемпионов в Киеве посетит настоящий король

Король Испании Хуан Карлос намерен посетить финал футбольной Лиги Чемпионов, который состоится 26 мая в Киеве. Участие в игре примут мадридский "Реал", который называют королевским клубом, и "Ливерпуль" из одноименного английского города.

Соответствующее сообщение распространила пресс-служба 80-летнего монарха.

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"Его Величество Хуан Карлос отправится в Киев, где он посетит финал Лиги Чемпионов УЕФА, в котором встретятся мадридский "Реал" и футбольный клуб "Ливерпуль". Игра состоится на НСК "Олимпийский", – говорится в сообщении.

К слову, дословно с испанского Real переводится как "королевский", поэтому этот футбольный клуб получил соответствующее название.

Сам Хуан Карлос также является ярым поклонником команды из столицы Испании.

К слову Хуан Карлос передал трон своему сыну Филиппу в 2014 году, однако не потерял титул.

Напомним, в рамках финала Лиги Чемпионов на Крещатике в Киеве будет действовать большая фан-зона с развлекательной программой. А на Контрактовой площади во время финала будет прямая трансляция встречи.



Что касается самой главной игры сезона в Европе, то она состоится между испанским "Реалом" и английским "Ливерпулем".



